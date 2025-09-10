Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial

Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice problema în fața Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism decizional politic al NATO, arată The Guardian. Patru drone din cele 19, care au pătruns pe teritoriul polonez, au fost doborâte, a spus Tusk.

Donald Tusk a declarat că Polonia este mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-Al Doilea Război Mondial. El a adaugat că Varșovia are nevoie de mai mult decât simple expresii de solidaritate.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, afirmă Tusk.

În fața deputaților din parlament, premierul polonez a declarat: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.

Tusk a afirmat că Polonia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice problema în fața Consiliului Nord-Atlantic, urmând să aibă loc consultări pentru a se stabili dacă integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru au fost amenințate.

Donald Tusk a declarat că se așteaptă la un sprijin mai mare în cadrul acestor consultări:

Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Conform înregistrărilor NATO, Articolul 4 a fost invocat doar de șapte ori de la înființarea NATO, în 1949 - ultima dată în 2022, imediat după invazia rusă pe scară largă a Ucrainei.

19 încălcări ale spațiului aerian polonez peste noapte

Prima încălcare a spațiului aerian polonez a avut loc marți, în jurul orei 23:30, iar ultima a fost raportată azi dimineață, la ora 6:30. „Vă dați seama de amploarea acestei operațiuni”, a declarat Donald Tusk.

Rapoartele preliminare indică 19 încălcări ale spațiului aerian, un număr semnificativ de drone trecând în Polonia din Belarus.

Trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar o a patra se crede că a fost doborâtă și ea. Autoritățile lucrează pentru a verifica și finaliza aceste cifre, a concluzionat premierul polonez.

Editor : C.A.