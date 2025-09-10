Live TV

Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial

Data actualizării: Data publicării:
Extraordinary Government Cabinet Meeting Following Drones Downing In Polish Airspace, Warsaw, Poland - 10 Sep 2025
Premierul polonez Donald Tusk, în ședință de urgență după amenințarea dronelor rusești. Sursa: Profimedia
Din articol
19 încălcări ale spațiului aerian polonez peste noapte

Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice problema în fața Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism decizional politic al NATO, arată The Guardian. Patru drone din cele 19, care au pătruns pe teritoriul polonez, au fost doborâte, a spus Tusk.

Donald Tusk a declarat că Polonia este mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-Al Doilea Război Mondial. El a adaugat că Varșovia are nevoie de mai mult decât simple expresii de solidaritate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, afirmă Tusk.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În fața deputaților din parlament, premierul polonez a declarat: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.

Tusk a afirmat că Polonia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice problema în fața Consiliului Nord-Atlantic, urmând să aibă loc consultări pentru a se stabili dacă integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru au fost amenințate.

Donald Tusk a declarat că se așteaptă la un sprijin mai mare în cadrul acestor consultări:

Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Conform înregistrărilor NATO, Articolul 4 a fost invocat doar de șapte ori de la înființarea NATO, în 1949 - ultima dată în 2022, imediat după invazia rusă pe scară largă a Ucrainei.

19 încălcări ale spațiului aerian polonez peste noapte

Prima încălcare a spațiului aerian polonez a avut loc marți, în jurul orei 23:30, iar ultima a fost raportată azi dimineață, la ora 6:30. „Vă dați seama de amploarea acestei operațiuni”, a declarat Donald Tusk.

Rapoartele preliminare indică 19 încălcări ale spațiului aerian, un număr semnificativ de drone trecând în Polonia din Belarus.

Trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar o a patra se crede că a fost doborâtă și ea. Autoritățile lucrează pentru a verifica și finaliza aceste cifre, a concluzionat premierul polonez.

Citește și Oana Țoiu, despre dronele doborâte în Polonia: „Încălcările spaţiului aerian al Aliaţilor sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
MIG 29 Azerbaidjan
3
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
4
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de...
Screenshot 2025-09-10 at 13.07.40
Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul...
comisia europeana
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene...
Waving flag of Nato
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia...
Ultimele știri
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar
Soluția preferată de suedezi pentru a renunța la fumat a dat rezultate impresionante. Alternative pentru un viitor fără fum
Drone rusești în Polonia: întrebarea crucială la care trebuie să răspundă NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CDU retreat with the EPP
Liderii UE critică incursiunea dronelor rusești din Polonia: „Încălcare imprudentă, fără precedent. Regimul lui Putin amenință Europa”
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță că a reținut un agent bielorus și va extrăda un diplomat din aceeași țară. Ancheta, în cooperare cu serviciile românești
Karol Nawrocki donald tusk
De la erou la zero. Cum s-a stins politica externă a lui Donald Tusk înaintea întâlnirii Karol Nawrocki - Donald Trump
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Ursula von der Leyen donald tusk
„Putin este un prădător”: Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea