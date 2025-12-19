Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit pentru prima dată un petrolier al flotei rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, potrivit surselor din cadrul SBU, relatează RBC-Ukraine.

SBU a desfășurat o operațiune fără precedent la peste 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei. În urma unei operațiuni în mai multe etape în apele neutre ale Mării Mediterane, unitatea Alpha a SBU a lovit așa-numitul tanc petrolier al flotei rusești QENDIL folosind drone.

Se menționează că, la momentul operațiunii, nava rusă nu transporta nicio încărcătură și era goală. Prin urmare, atacul nu a reprezentat o amenințare pentru siguranța mediului în regiune.

„Rusia a folosit acest petrolier pentru a eluda sancțiunile și a câștiga bani care au fost apoi folosiți pentru a purta război împotriva Ucrainei. Din punctul de vedere al dreptului internațional și al legilor și obiceiurilor de război, acest lucru îl face o țintă pe deplin legitimă pentru SBU. Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și îl va lovi oriunde în lume, indiferent unde s-ar afla”, a subliniat sursa.

În urma atacului, petrolierul QENDIL a suferit avarii grave și nu mai poate fi utilizat în scopul pentru care a fost conceput.

Anterior, sursa citată a raportat, citând surse din SBU, că două petroliere ale flotei fantomă rusești — Kairos și Virat — au fost lovite de drone SBU Sea Baby echipate cu o încărcătură explozivă îmbunătățită. Aceasta a fost o operațiune comună a Direcției principale nr. 13 a Contrainformațiilor militare ale SBU și a Marinei ucrainene.

Înainte de aceasta, au fost raportate exploziile a două tancuri aparținând flotei rusești din Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Bosfor, care au dus la incendierea navelor.

În ceea ce privește petrolierul Kairos, lung de 274 de metri, Ministerul Transporturilor din Turcia a clarificat că o explozie și un incendiu au izbucnit în timp ce nava se afla în drum spre portul rus Novorossiysk, plecând din Egipt. Incidentul a avut loc la 28 de mile marine de coastele Turciei.

Un alt petrolier, Virat, a fost avariat de o explozie la aproximativ 35 de mile marine de coastele Turciei, puțin mai la est în Marea Neagră.

Citește și:

Record de atacuri ale ucrainenilor asupra rafinăriilor și a petrolierilor rusești

Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei

Editor : A.M.G.