Ucraina se confruntă cu o criză majoră a recrutării, chiar în momentul în care președintele țării, Volodimir Zelenski, a avertizat că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu va împiedica eforturile sale de a combate invazia Rusiei. La începutul acestui an, ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a recunoscut că în țară există 2 milioane de persoane care se sustrag de la recrutare și alte câteva sute de mii care sunt absente fără permisiune, anunță The Independent. În ultimele săptămâni, administrația Trump și-a mutat atenția de la Ucraina către conflictul cu Iranul, în timp ce negocierile de pace au intrat în impas, iar Vladimir Putin a lansat ofensiva de primăvară.

Zelenski a avertizat, într-un interviu difuzat în Duminica Paștelui, că un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea eroda și mai mult sprijinul acordat de SUA Ucrainei, ceea ce ar duce la reducerea livrărilor de rachete esențiale de apărare aeriană Patriot.

De când a început invazia pe scară largă, acum patru ani, Ucraina a depășit cele mai optimiste estimări ale aliaților săi și a ținut piept ofensivei ruse. Acum trece la un război de uzură și se laudă că forțele sale ucid mai mulți ruși decât poate recruta Moscova într-o lună.

Însă pe măsură ce natura conflictului armat din Ucraina se schimbă - trecând de la o apărare înverșunată împotriva tulburărilor sângeroase de la începutul anului 2022 la un conflict neîncetat și epuizant, în care puțini dintre cei trimiși pe front se așteaptă să se mai întoarcă -, ministrul Fedorov a dezvăluit în ianuarie, în fața Parlamentului, amploarea problemei recrutării.

Pe lângă cei 2 milioane de ucraineni căutați pentru evaziune din mobilizare, Parchetul ucrainean afirmă că, începând din 2022, au fost deschise aproximativ 290.000 de dosare împotriva soldaților pentru abandonarea posturilor.

Unii soldați au postat videoclipuri în care se vede cum fug de recrutare sau din serviciul militar, traversând Munții Carpați pentru a se exila în țările vecine.

Chiar dacă șansele lor de supraviețuire sunt mult mai mari decât ar putea spera orice soldat rus, „raportul de pierderi” este estimat la aproximativ un ucrainean mort la fiecare opt sau mai mulți ruși.

„Denys”, în vârstă de 37 de ani, a ales să se sustragă de la recrutare:

„La începutul războiului, m-am dus personal la biroul de recrutare. Toată lumea se ducea atunci acolo, spunând: «Luați-ne!» Și eu eram la fel. Mi-au spus: «Nu avem încă nevoie de tine, du-te acasă, te vom chema.». Mai târziu, am văzut tot ce se întâmpla - nedreptatea, mulți oameni care își cumpărau scutirea, cei de neatins, în timp ce alții erau înghesuiți într-un autobuz, în ciuda faptului că erau bolnavi. În acest moment, tatăl meu este bolnav și trebuie să am grijă de el. Dacă ajung să-mi pierd un braț sau un picior, nu voi mai putea ajuta pe nimeni. Dar dacă rușii ajung din nou la porțile Kievului și toată lumea se înrolează - atunci voi pleca și eu

Pe linia frontului, soldații cunoscuți de The Independent din unitățile de recunoaștere spun că sunt epuizați, dar știu și că sunt prea „utili” pentru a fi înlocuiți. În apropiere de Zaporojie, un pilot de drone povestește că a luptat ca soldat de infanterie timp de trei ani fără întrerupere înainte de a trece la drone.

„Oamenii consideră înrolarea în armată ca pe un bilet fără întoarcere, pentru că nu văd rotații”, spune Oleksandr Merezkho, președintele comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe a Ucrainei.

Dacă ar ști că vor lupta un an și gata, și că apoi se pot odihni, atunci ar fi mai dispuși să se înroleze în armată. Această problemă este de natură psihologică, pentru că, dacă ne uităm la numărul de bărbați, dispunem de suficiente resurse umane pentru a continua să luptăm timp de 10 ani și chiar mai mult. Problema principală este cum să gestionăm aceste resurse și cum să creăm stimulente psihologice, deoarece, dacă vezi o armată formată din cei care se sustrag de la recrutare, nici tu nu vei mai dori să lupți

Ucraina s-a bazat pe un număr mare de voluntari la începutul invaziei Rusiei și a evitat recrutarea tinerilor în război. Când a fost introdusă recrutarea, aceasta viza bărbații peste 30 de ani, iar vârsta minimă pentru serviciul obligatoriu rămâne 25 de ani. În plus, tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani li s-a permis să părăsească țara anul trecut, iar sute de mii au ales să o facă.

Partidul de guvernământ al lui Zelenski, „Slujitorul Poporului”, a subliniat că, întrucât tinerii reprezintă viitorul națiunii, aceștia ar trebui să fie feriți de cele mai grele consecințe ale războiului. Un program menit să le ofere stimulente pentru a se înrola în forțele armate, cu beneficii substanțiale la înrolare, s-a dovedit un eșec, după ce presa locală a raportat un număr ridicat de victime.

Yevhen Karas, comandantul Regimentului Raid de operatori de drone care s-au înrolat voluntar când Rusia a invadat pentru prima dată în 2014, afirmă că „niciun război important nu a fost câștigat de voluntari”.

Acum doi ani, la Sloviansk, un maior dintr-un batalion de infanterie a povestit cum comandantul său lua mită pentru a le acorda oamenilor timp să plece în concediu, stabilea un preț mai mare pentru a-i ține departe de linia frontului și vindea rațiile și alte resurse alocate soldaților care dezertaseră.

„Vedem multe scandaluri legate de problemele de mobilizare”, spune Karas. „Fiind eu însumi voluntar în 2014 și 2022, înțeleg că nicio țară din lume nu poate produce suficient pentru a lupta. Avem nevoie de milioane de voluntari.”

Grupurile de crowdfunding din Ucraina spun că au găsit formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Voluntarii ucraineni aprovizionează unele unități de elită din armata Ucrainei cu până la 95% din dronele necesare.

În calitate de ministru, Fedorov, absolvent de management al Universității Yale, conduce un proiect de transformare a forțelor ucrainene în centre bazate pe date, unde deciziile sunt luate pe baza statisticilor și a unor sisteme stricte de raportare introduse pentru a eradica corupția.

Generalul de brigadă Andrii Biletskyi, comandantul Corpului al Treilea, care controlează aproximativ 12% din linia frontului, afirmă că Brigada a Treia pe care a înființat-o - care face acum parte din Corpul al Treilea - are un număr de înscriși mai mare decât capacitatea sa și este formată „în proporție de 90% din voluntari”.

În ultimii patru ani, Ucraina a trecut de la o armată de tip sovietic la statutul de lider mondial în războiul modern cu drone. Însă mulți ofițeri și soldați spun că abordarea unor lideri de rang înalt nu a ținut pasul, iar față de soldații de pe teren există încă o atitudine de indiferență „de tip sovietic”.

„Ei merg acolo unde au încredere în principiul unității, în comandanții unității. Au încredere că vor beneficia de o pregătire de înaltă calitate, de un nivel ridicat de management, de grupuri unite și de echipament bun”, adaugă el.

Cei care se sustrag de la recrutare în Ucraina riscă să fie vânați pe străzi și trimiși în cele mai periculoase zone, cu șanse minime de a se mai întoarce. Drept urmare, mulți trăiesc ascunși dacă nu pot fugi, evitând cu totul să apară în public de teamă să nu fie aruncați într-un vehicul dacă sunt identificați.

„Oferiți-le acestor oameni încrederea că vor beneficia de o pregătire bună și de un comandant bun, iar majoritatea dintre ei se vor înscrie”, spune Biletskyi. „Îmbunătățiți pregătirea, îmbunătățiți calitatea sergenților și ofițerilor de rang inferior, și veți obține un număr normal de recruți la mobilizare.

„Având în vedere diferența dintre pierderile noastre și cele ale rușilor, aceasta este, în medie, de 8,5 până la 11 ori mai mare. Având în vedere aceste pierderi, nu avem nevoie de un număr atât de mare de soldați mobilizați. Este mai bine să nu ne gândim la număr, ci la calitatea acestora”, adaugă el.

Acest lucru, așa cum se așteaptă ca Fedorov să demonstreze în curând, va include o analiză amănunțită a calității conducerii militare de vârf a Ucrainei.

