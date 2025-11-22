Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Cine face parte din delegația aprobată de Zelenski

Ucraina și Statele Unite vor purta în următoarele zile consultări la nivel înalt în Elveția pentru a discuta posibile căi de încheiere a războiului cu Rusia, au anunțat sâmbătă oficialii ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat delegația ucraineană și directivele de negociere, care vor fi conduse de principalul său consilier, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Post.

Întâlnirea are loc în contextul în care schița de pace în 28 de puncte propusă de Washington, descrisă de oficiali ucraineni drept o capitulare virtuală în fața Moscovei, circulă printre aliați. Propunerea include concesii majore care reflectă cererile Kremlinului.

„În zilele următoare, în Elveția, lansăm consultări între oficiali de rang înalt ai Ucrainei și Statelor Unite despre posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”, a scris pe rețelele sociale Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei (SNBO).

El a precizat că Ucraina intră în discuții „cu o înțelegere clară a intereselor sale naționale”, adăugând că întâlnirea marchează o nouă etapă a unui dialog diplomatic intens desfășurat în ultimele zile.

Cu câteva minute mai devreme, președintele Volodimir Zelenski aprobase întreaga delegație ucraineană și directivele oficiale de negociere. Echipa va fi condusă de șeful său de cabinet, Andrii Iermak, și îi include pe:

Rustem Umerov, secretarul SNBO

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare (HUR)

Andrii Hnatov, șeful Statului Major General

Oleh Ivashcenko, șeful Serviciului de Informații Externe

Serghei Kisliția, prim-adjunct al ministrului de Externe

Ievhen Ostrianski, prim-adjunct al secretarului SNBO

Oleksandr Poklad, adjunct al șefului SBU

Propunerea susținută de SUA ar obliga Ucraina să accepte că Crimeea, Luhansk și Donețk se află, în fapt, sub control rusesc, să organizeze alegeri anticipate în 100 de zile, să reducă dimensiunea forțelor sale armate și să renunțe la aspirația de a adera la NATO, în timp ce sancțiunile împotriva Moscovei ar fi ridicate treptat.

Oficiali americani au avertizat în privat Kievul că refuzul de a participa la discuții ar putea afecta sprijinul militar și informațional. Moscova, între timp, a salutat propunerea.

Zelenski a respins termenii, afirmând că Ucraina nu va accepta niciun acord care îi cere să renunțe la teritoriu sau la garanții de securitate. Într-un mesaj adresat națiunii, el a avertizat că țara intră într-unul dintre „cele mai dificile momente” ale războiului și a promis că va prezenta propriile condiții alternative Washingtonului.

