Live TV

Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Cine face parte din delegația aprobată de Zelenski

Data publicării:
negocieri zelenski
Volodimir Zelenski a aprobat întreaga delegație ucraineană și directivele oficiale de negociere. Sursa foto: Profimedia Images

Ucraina și Statele Unite vor purta în următoarele zile consultări la nivel înalt în Elveția pentru a discuta posibile căi de încheiere a războiului cu Rusia, au anunțat sâmbătă oficialii ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat delegația ucraineană și directivele de negociere, care vor fi conduse de principalul său consilier, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Post.

Întâlnirea are loc în contextul în care schița de pace în 28 de puncte propusă de Washington, descrisă de oficiali ucraineni drept o capitulare virtuală în fața Moscovei, circulă printre aliați. Propunerea include concesii majore care reflectă cererile Kremlinului.

„În zilele următoare, în Elveția, lansăm consultări între oficiali de rang înalt ai Ucrainei și Statelor Unite despre posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”, a scris pe rețelele sociale Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei (SNBO).

El a precizat că Ucraina intră în discuții „cu o înțelegere clară a intereselor sale naționale”, adăugând că întâlnirea marchează o nouă etapă a unui dialog diplomatic intens desfășurat în ultimele zile.

Cu câteva minute mai devreme, președintele Volodimir Zelenski aprobase întreaga delegație ucraineană și directivele oficiale de negociere. Echipa va fi condusă de șeful său de cabinet, Andrii Iermak, și îi include pe:

  • Rustem Umerov, secretarul SNBO
  • Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare (HUR)
  • Andrii Hnatov, șeful Statului Major General
  • Oleh Ivashcenko, șeful Serviciului de Informații Externe
  • Serghei Kisliția, prim-adjunct al ministrului de Externe
  • Ievhen Ostrianski, prim-adjunct al secretarului SNBO
  • Oleksandr Poklad, adjunct al șefului SBU

Propunerea susținută de SUA ar obliga Ucraina să accepte că Crimeea, Luhansk și Donețk se află, în fapt, sub control rusesc, să organizeze alegeri anticipate în 100 de zile, să reducă dimensiunea forțelor sale armate și să renunțe la aspirația de a adera la NATO, în timp ce sancțiunile împotriva Moscovei ar fi ridicate treptat.

Citește și Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul 

Oficiali americani au avertizat în privat Kievul că refuzul de a participa la discuții ar putea afecta sprijinul militar și informațional. Moscova, între timp, a salutat propunerea.

Zelenski a respins termenii, afirmând că Ucraina nu va accepta niciun acord care îi cere să renunțe la teritoriu sau la garanții de securitate. Într-un mesaj adresat națiunii, el a avertizat că țara intră într-unul dintre „cele mai dificile momente” ale războiului și a promis că va prezenta propriile condiții alternative Washingtonului.

Citește și JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digi Sport
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
d trump
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
ursula von der leyen la kiev
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
maduro
„Eu dansez rumba”: Maduro sfidează SUA în fața studenților venezueleni
manechin test auto
SUA introduc pe piață noul manechin feminin pentru testele de coliziune. „În anumite tipuri de accidente, femeile sunt mai vulnerabile”
Hacker
Colaborarea dintre Rusia și Coreea de Nord a ajuns la un nou nivel al criminalității informatice. „Descoperirea este fără precedent”
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
pensie, bani
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși...
Coletul cu arme fusese trimis din Spania FOTO Poliția Română / Captură
Arme letale, descoperite de polițiști într-un colet venit din Spania...
Ultimele știri
O femeie din București a fost luată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte. Unde a găsit-o poliția
Diplomații ruși anunță posibilitatea unui nou summit Putin-Trump
Lukaşenko a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni deținuți în Belarus, în baza unui acord cu Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Cum se calculează pensia specială a unui judecător. De ce poate ajunge la peste 23.000 lei pe lună la doar 48...
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i...
Pro FM
Antonia a răbufnit după ce imagini cu copiii ei au fost postate fără acordul său: „Nu sunt decor pentru...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...