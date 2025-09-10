UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone”

Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE.

„Trebuie să investim în sprijinirea acesteia prin intermediul unui sistem de supraveghere a flancului estic. Asta înseamnă să oferim Europei capacități strategice independente.

Trebuie să investim în supravegherea aeriană în timp real, astfel încât nicio mișcare a forțelor să nu rămână nevăzută.

Trebuie să ascultăm apelul prietenilor noștri din zona Baltică și să construim un zid de drone. Nu este vorba de o ambiție abstractă. Este fundamentul unei apărări credibile.

O capacitate europeană dezvoltată împreună, desfășurată împreună și susținută împreună, care poate răspunde în timp real. Una care nu lasă niciun dubiu cu privire la intențiile noastre”, a declarat Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind starea Uniunii Europene, de miercuri.

Comisarul UE pentru economie și productivitate și pentru implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, susținând declarațiile lui von der Leyen, a subliniat angajamentul UE de a-și apăra teritoriul.

„UE va apăra fiecare centimetru al teritoriului său. Comisia UE va lansa un program de supraveghere a flancului estic pentru a oferi UE capabilități strategice independente, pentru a îmbunătăți supravegherea în timp real a frontierei noastre estice și va construi un zid al dronelor”, a declarat el.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, iar Varșovia a decis să le doboare. Aceasta este prima dată când Polonia a luat o astfel de măsură, ceea ce stârnește temeri privind o provocare majoră la adresa Europei și a forțelor NATO.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a confirmat că spațiul aerian al țării a fost încălcat de „un număr imens de drone rusești” care au fost doborâte de armata sa. Tusk e în strânsă comunicare cu aliații Poloniei și cu secretarul general al NATO cu privire la incident.

