Live TV

„Un spectacol cu scop politic”: Justițiari autoproclamați anti-migranți, fenomenul periculos care se răspândește în Europa

Data actualizării: Data publicării:
Belfast, United Kingdom 10/03/2025 Stickers from the Irish far-right clann eireann in south belfast on botanic avenue and dublin road. Concerns have been raised ahead of a planned anti-immigration protest on Sunday 23 March, previous protests in august 20
La Belfast, o campanie de intimidare i-a vizat pe migranți și pe oamenii de culoare. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Un spectacol pentru mass-media” Infractori cunoscuți provoacă frică socială Cazul livratorului străin agresat la București

Patrule cetățenești de justițiari autoproclamați apar în mai multe țări europene, pretinzând că apără comunitățile împotriva migranților, însă experții avertizează că acestea alimentează frica socială și sunt folosite de extrema dreaptă pentru propagandă și recrutare, potrivit The Guardian.

În Reykjavík, Islanda, o duzină de bărbați îmbrăcați în tricouri negre cu simboluri radicale au mărșăluit prin centrul orașului într-o seară aglomerată de vineri. În Polonia și Țările de Jos, grupuri similare au apărut la frontiera cu Germania, declarând că vor să oprească solicitanții de azil. La Belfast, în Irlanda de Nord, așa-zișii justițiari au cerut documentele de identitate migranților și persoanelor de culoare.

Aceste acțiuni fac parte dintr-un nou val de „patrule anti-migranți” care s-a răspândit în ultimele luni în mai multe țări europene. Membrii lor se prezintă ca o forță de protecție, dar specialiștii avertizează că efectul real este exact invers: mai multă teamă și teren fertil pentru discursurile de extremă dreapta.

„Un spectacol pentru mass-media”

„Majoritatea acestor acțiuni sunt simbolice. Nu opresc migrația și nu fac străzile mai sigure”, spune Tore Bjørgo, profesor la Universitatea din Oslo și fost director al Centrului pentru Cercetarea Extremismului. „Este un spectacol pentru mass-media și adesea cu scop politic, folosit de organizațiile de extremă dreaptă pentru a atrage atenție și noi membri.”

Imaginile surprinse cu astfel de grupuri sunt adesea spectaculoase: bărbați cu cagule și bâte, lanțuri sau bețe de baseball, care se filmează pe străzi iluminate de artificii.

În Spania, provincia Murcia a fost zguduită în această vară de violențe după ce zeci de indivizi înarmați au ieșit pe străzi pentru a „vâna” persoane de origine străină. La Belfast, o campanie de intimidare i-a vizat pe migranți și pe oamenii de culoare.

În Polonia, sute de persoane s-au organizat în „patrule cetățenești” la granița cu Germania, justificându-și prezența prin nevoia de a bloca solicitanții de azil. În Olanda, un grup de patrule a apărut în iunie în zona satelor Ter Apel și Sellingen, unde membri cu veste reflectorizante au oprit mașini și au cerut documente.

Guvernele și ONG-urile au denunțat aceste acțiuni, pe care le consideră alimentate de frică și dezinformare. În Spania, mesajele rasiste pe rețelele sociale au crescut cu 1.500% înaintea izbucnirii tulburărilor, iar în Polonia, Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului a vorbit despre o „narațiune politică radicalizantă” care prezintă migrația ca pe o amenințare.

Infractori cunoscuți provoacă frică socială

Deși rareori recurg la violență directă, acești justițiari autoproclamați inspiră teamă prin stilul lor paramilitar. „Există foarte puține dovezi că oamenii se simt mai în siguranță, dimpotrivă”, subliniază Bjørgo. „Mulți dintre participanți sunt infractori cunoscuți, așa că provoacă mai mult frică decât siguranță.”

Cercetări efectuate în Norvegia în 2016 au arătat că numeroși membri ai acestor grupuri aveau antecedente de violență domestică, trafic de droguri sau furturi. În Islanda, lideri ai sindicatului polițiștilor au confirmat că patrulele anti-migranți au amenințat femei, spunându-le că trebuie „reduse la tăcere pentru totdeauna”.

Deși numeric sunt puțini, aceștia reușesc să obțină vizibilitate disproporționată pe rețelele sociale și în mass-media. Dr. Matthijs Gardenier, sociolog la Universitatea Paul-Valéry din Montpellier, arată că imaginile postate de aceștia sunt văzute de milioane de oameni și apoi preluate de tabloide.

„Ei îi prezintă pe refugiați nu ca pe oameni care au nevoie de sprijin umanitar, ci ca pe o problemă de securitate. Iar asta influențează opinia publică”, explică cercetătorul.

Aceste grupuri devin parte a unui ecosistem mai larg, care sprijină narațiunea celor ce cer ziduri și garduri la frontiere. În final, spune Gardenier, extrema dreaptă este cea care câștigă: „Patrulele, activitățile lor, tot ce fac, produc imagini spectaculoase, un spectacol vizual pentru social media. Această încadrare modelează opinii și împinge oamenii să voteze pentru extrema dreaptă.”

Cazul livratorului străin agresat la București

Fenomenul tensiunilor anti-migranți nu ocolește nici România. Recent, un livrator originar din Bangladeș a fost agresat pe stradă, în București, într-un incident care a stârnit indignare publică și dezbateri aprinse pe tema siguranței migranților.

Cazul este un semnal de alarmă privind creșterea intoleranței și a actelor de violență xenofobă, însă susținătorii unor politicieni au încercat să inducă ideea că filmarea a fost trucată, postând mesaje în acest sens pe rețelele sociale.

Cu aproape două săptămâni înainte de acest atac rasist din Capitală, într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Postarea sa a devenit virală, iar polițistul Marian Godină a anunțat că a formulat o plângere penală „împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" prevăzute de art 369 din Codul Penal”.

Tot recent, liderul AUR, George Simion, a inițiat un sondaj ad-hoc pe pagina lui de Facebook, unde și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui expulzați mai mulți cetățeni pakistanezi care au fost prinși după ce au capturat lebede pe râul Argeș, iar Diana Șoșoacă a vorbit despre „înlocuirea planificată a poporului român”.

Citește și Atacurile la adresa migranților din România, o nouă temă de campanie politică? Cum am ajuns să avem tot mai mulți muncitori asiatici 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
2
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
alexandru Rogobete face declaratii
3
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
4
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București asupra unui livrator...
harta moldova romania ucraina marea neagra
5
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
"Scandalos": FIFA a luat o decizie revoltătoare, după scenele rare oferite de Luis Enrique!
Digi Sport
"Scandalos": FIFA a luat o decizie revoltătoare, după scenele rare oferite de Luis Enrique!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
„Partidul America” al lui Elon Musk a fost sortit eșecului: de ce...
pacient de la psihiatrie lasat pe strada
Pacienți de la Psihiatrie, abandonați pe străzi de autorități. Cazul...
profimedia-0858897362
Momentul când deputatul ucrainean Andrii Parubîi este împușcat la...
masina distrus in accident
Plan Roşu de Intervenţie, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe...
Ultimele știri
Românii sunt printre cei mai afectați cetățeni din UE de lipsa accesului la servicii stomatologice. Cum stau alte țări
Suma uriașă încasată de Jose Mourinho din compensațiile de concediere de la debutul în antrenorat. Ultima demitere, la Fenerbahce
Putin critică sancțiunile „discriminatorii” ale Occidentului înaintea vizitei în China
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
naufragi
Cel puţin 49 de morţi şi 100 de dispăruţi după ce o ambarcațiune cu migranți a naufragiat în largul Mauritaniei
Soldați ucraineni.
Europa propune o zonă-tampon între Ucraina şi Rusia, ca parte a unui acord de pace. Dar există îngrijorări şi probleme (Politico)
livratori-asia-7990
Atacurile la adresa migranților din România, o nouă temă de campanie politică? Cum am ajuns să avem tot mai mulți muncitori asiatici
cseke attila face declaratii
Cazul livratorului străin bătut. Cseke Attila: Responsabilitatea e a celor care propagă asemenea mesaje. Este o chestiune periculoasă
BUCURESTI - PROTEST ANTI-PSD - 11 AUGUST
Tudor Chirilă, după atacul rasist din Capitală: „Românii plecați la muncă în străinătate sunt în măsură să-l înțeleagă pe livrator”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie...
Fanatik.ro
Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este marea favorită a...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fură toate privirile în sala de forță: "Sunt bunică, dar nu scad ritmul". Cum arată la 65 de ani
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie