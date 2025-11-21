„Witkoff are nevoie de un psihiatru”: Reacții furioase la Bruxelles privind planul lui Trump cu activele rusești înghețate 

Planul administrației Trump de a folosi activele rusești înghețate pentru profit american a declanșat indignare în rândul diplomaților europeni, care avertizează că propunerea riscă să submineze eforturile UE de a finanța sprijinul vital pentru Ucraina. Trimisul președintelui SUA, Steve Witkoff, a devenit ținta furiei de la Bruxelles, un oficial european afirmând că „Witkoff are nevoie de un psihiatru”.

Diplomați și oficiali reacționează cu indignare la noile detalii din planul american de pace, avertizând că acesta ar putea distruge eforturile lor de a ajuta Ucraina să supraviețuiască războiului, scrie Politico.

De luni de zile, oficialii Uniunii Europene încearcă (fără succes) să găsească o modalitate de a utiliza aproximativ 140 de miliarde de euro din activele de stat rusești imobilizate, păstrate în mare parte în Belgia, pentru a sprijini efortul de război al Kievului. Banii sunt esențiali, întrucât Ucraina riscă să rămână fără fonduri la începutul anului viitor.

Diplomații spun că discuțiile de la Bruxelles au ajuns într-un stadiu extrem de delicat, în timp ce oficialii încearcă să formuleze un text legal care să permită folosirea fondurilor înghețate ca garanție pentru un împrumut acordat guvernului ucrainean.

Dar noul plan american de încetare a focului, alcătuit din 28 de puncte, conține o idee concurentă: utilizarea acelorași active pentru eforturi de reconstrucție conduse de SUA, odată ce un armistițiu este convenit. Documentul precizează că Statele Unite ar lua „50%” din profitul generat.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că noul plan al lui Trump pune țara sa în fața unuia dintre cele mai dificile momente din istorie: o alegere potențială între pierderea „demnității” și pierderea „unui partener cheie”.

Mai mulți diplomați și oficiali UE au declarat că se tem că propunerile trimisului lui Trump, Steve Witkoff, ar putea distruge șansele ca cele 27 de guverne europene să ajungă la un acord privind propunerea de împrumut. Liderii europeni sperau să finalizeze așa-numitul „împrumut de reparații” la un summit decisiv luna viitoare.

Un fost oficial francez, căruia, ca și celorlalți citați, i s-a acordat anonimatul, a spus că ideea lui Witkoff „este, desigur, scandalosă”: „Europenii se epuizează încercând să găsească o soluție viabilă pentru a folosi activele în beneficiul ucrainenilor, iar Trump vrea să profite de pe urma lor”, a spus acesta. „Această propunere va fi probabil respinsă de toată lumea.”

„Să-și caute un psihiatru”

Un înalt oficial al UE din Bruxelles a ridiculizat ideea, subliniind că, indiferent ce ar dori Trump, acesta nu are puterea de a debloca activele aflate în Europa. Un alt oficial, dintr-un guvern al UE, a recurs la înjurături colorate pentru a-și exprima indignarea, în timp ce un politician european de rang înalt a spus: „Witkoff trebuie să fie văzut de un psihiatru.”

Chestiunea utilizării activelor rusești este una dintre cele mai dificile pentru aliații Ucrainei, din cauza straturilor multiple de preocupări juridice, politice, de securitate și economice. Problema cea mai sensibilă este că activele sunt păstrate în mare parte la Euroclear, o instituție din Belgia, ceea ce expune disproporționat Belgia riscului de represalii din partea Rusiei.

Ideea UE este să folosească activele pentru a facilita un împrumut pentru Ucraina, care ar trebui rambursat doar dacă Rusia va accepta, într-un acord de pace, să plătească reparații de război Kievului.

Dar Belgia a ezitat să aprobe planul, temându-se că ar putea fi considerată responsabilă financiar dacă Rusia ar încerca să-și recupereze banii. Această poziție a pus Belgia în dezacord cu alte state membre care cer acțiuni mai rapide pentru sprijinirea Ucrainei.

„Trump în cea mai pură formă”

Vineri, diplomați și oficiali UE au spus că se tem că noua propunere a lui Trump va îngreuna și mai mult convigerea Belgiei să susțină planul. Un oficial dintr-un guvern european a spus că propunerea SUA reprezintă un argument împotriva avansării ideii de împrumut pentru reparații, deoarece UE va fi supusă presiunilor lui Trump pentru a debloca activele într-un acord postbelic, ceea ce ar pune contribuabilii europeni în situația de a rambursa Rusia.

Un diplomat a adăugat că ideea ca America să încerce să profite de pe urma activelor deținute în Europa „sună ca Trump în cea mai pură formă”.

Detaliile planului american sunt departe de a fi clare. Totuși, textul complet al celor 28 de puncte arată limpede că administrația Trump își dorește acces la fondurile înghețate: 100 de miliarde de dolari ar urma să fie „investite în eforturi de reconstrucție și investiții conduse de SUA pentru Ucraina”, iar „Statele Unite vor primi 50% din profit”. Europa ar urma să contribuie cu alte 100 de miliarde de dolari pentru a crește totalul fondurilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. Activele rusești înghețate deținute în Europa ar fi deblocate.

Restul activelor rusești ar urma să fie investite într-un „instrument american-rus” destinat proiectelor comune în sectoare menite să consolideze stabilitatea globală și interesele economice reciproce.

Planul în 28 de puncte a declanșat îngrijorări puternice în capitalele europene, care se tem că Trump pregătește terenul pentru a forța Ucraina să accepte o pace inegală, avantajoasă pentru Vladimir Putin.

Zelenski a avut convorbiri telefonice vineri cu liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit în încercarea de a coordona pașii următori. Liderii europeni l-au asigurat pe Zelenski că rămân angajați unei păci „drepte”, potrivit unui comunicat emis după discuții. „Au fost de acord că orice pact care afectează statele europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați”, se arată în declarație.

Citește și Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare (The Guardian)

Editor : M.I.