Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro

Președintele american Donald Trump a confirmat rapoartele potrivit cărora administrația sa a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și a dat de înțeles că ar putea extinde campania navală din Caraibe contra traficanților de droguri pentru a include atacuri pe teritoriul țării conduse de Nicolas Maduro. Dar care este scopul final al operațiunii lansate de SUA? Există trei scenarii principale cu privire la felul în care această criză s-ar putea încheia, potrivit unei analize Foreign Policy.

Până acum, Statele Unite au distrus cel puțin cinci bărci civile care ar fi transportat droguri – cel puțin 27 de persoane au fost ucise în aceste atacuri.

După ce navele militare americane au început să își intensifice activitățile în Marea Caraibilor, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, care a primit recent Premiul Nobel pentru Pace, a spus că zilele lui Maduro sunt numărate și că regimul „este terminat”.

Mulți venezueleni care s-au săturat de perioada lungă de represiune și haos economic din țara lor au început să speculeze în legătură cu momentul când Trump va trimite pușcașii marini în Venezuela.

Trump a refuzat să excludă posibilitatea lansării de bombardamente împotriva unor ținte de pe teritoriul Venezuelei, spunând doar că „veți afla” dacă vor avea loc. „Cu siguranță ne uităm la uscat acum, pentru că marea o avem foarte bine sub control”, le-a spus președintele SUA reporterilor săptămâna aceasta.

Trump nu a exclus posibilitatea lansării de bombardamente împotriva unor ținte de pe teritoriul Venezuelei. Foto: Profimedia Images

O revoltă împotriva regimului lui Maduro

Primul scenariu major care ar putea avea loc ar presupune ca o parte din armata venezueleană și membrii opoziției să lanseze o răscoală împotriva lui Maduro.

O astfel de rebeliune ar putea primi sprijin logistic, informatic și chiar militar din partea Statelor Unite, însă Washingtonul nu ar conduce operațiunea de răsturnare a guvernului lui Maduro.

La fel ca în 2019, atunci când SUA l-au recunoscut pe Juan Guaido drept „președinte interimar” al Venezuelei și au încurajat armata țării să se întoarcă împotriva lui Maduro, administrația Trump ar prefera să acționeze din umbră pentru a susține schimbarea regimului.

Totuși, o revoltă condusă și declanșată de venezueleni pare puțin probabilă. Cei mai importanți membri ai opoziției se află în exil sau sunt nevoiți să se ascundă de forțele de securitate ale lui Maduro, în timp ce celelalte grupuri sunt dezorganizate și nu au o strategie comună.

Un atac direct al Statelor Unite asupra Venezuelei

Al doilea scenariu prevede ca Statele Unite să atace direct Venezuela. Washingtonul ar distruge ținte militare și i-ar elimina pe liderii regimului. Forțele speciale ar putea fi trimise să îl prindă pe Maduro pentru a-l aduce în fața justiției.

Cu toate că oficiali importanți din administrația Trump au refuzat să excludă această variantă, există destule motive de îndoială privind lansarea unor bombardamente asupra Venezuelei. O invazie terestră ar fi și mai puțin probabilă.

Cel puțin pe hârtie, Venezuela are o rețea de sisteme de apărare destul de capabile, inclusiv baterii antiaeriene S-125 Neva/Peciora, tunuri antiaeriene Zu-23-2, lansatoare portabile de rachete sol-aer Igla-S și sisteme complexe S-300VM Antey-2500 ce pot doborî atât avioane, cât și rachete balistice.

Maduro poate apela la disidenți din grupările de gherilă din Columbia, mii de membri ai organizațiilor paramilitare „colectivos” care susțin regimul și Miliția Bolivariană, cu milioane de civili voluntari aflați sub comanda directă a președintelui. Foto: Getty Images

Un conflict direct cu armata venezueleană ar fi riscant și ar declanșa un val de violențe care ar putea dura ani de zile și s-ar putea extinde și în țările vecine.

Venezuela are una dintre cele mai mari rezerve de arme de foc din emisfera vestică și poate apela la disidenți din grupările de gherilă din Columbia, mii de membri ai organizațiilor paramilitare care susțin regimul, numite „colectivos”, și Miliția Bolivariană cu milioane de civili voluntari aflați sub comanda directă a președintelui.

Dacă Trump nu acționează cu grijă, o intervenție militară a Statelor Unite în Venezuela ar putea arunca țara într-un haos asemănător celui care a cuprins Libia începând din 2011.

O nouă înțelegere secretă între Trump și Maduro

Scenariul cel mai probabil este și cel mai puțin satisfăcător pentru venezuelenii care își doresc cu disperare ca ceva să se schimbe și au votat împotriva lui Maduro în alegerile fraudate de anul trecut.

Maduro s-ar putea să mizeze pe faptul că Trump va dori în curând să declare victorie după toate atacurile lansate în Caraibe. Odată ce va deveni clar că regimul lui Maduro nu se prăbușește, Trump ar putea reveni la diplomație ca să obțină un acord cu Venezuela în domenii precum cel al energiei, imigrației sau securității regionale.

Dacă alege calea ceva mai pașnică, Trump ar putea să se folosească de prezența navelor militare americane în Caraibe pentru a pune presiune pe regimului lui Maduro să implementeze reforme democratice și să avanseze interesele Statelor Unite. Foto: Reuters

Un nou acord ar putea fi făcut public, la fel ca schimbul de prizonieri din luna iulie dintre SUA și Venezuela sau derogarea de la sancțiuni prin care Trump i-a permis companiei petroliere Chevron să opereze în Venezuela, sau ar putea fi secret, precum condițiile unei înțelegeri actuale prin care guvernul american trimite zboruri de două ori pe săptămână în Venezuela cu imigranți deportați.

Administrația Trump are o alegere importantă de făcut: să se folosească de prezența navelor militare americane în Caraibe pentru a pune presiune pe regimului lui Maduro să implementeze reforme democratice și să avanseze interesele Statelor Unite sau să riște o intensificare a operațiunilor militare și izbucnirea unui conflict ce se poate dovedi destabilizator pentru întreaga regiune.

Dacă Trump reușește să evite un război și să susțină o tranziție pașnică înspre democrație în Venezuela, poate că va reuși, anul viitor, să obțină chiar și Premiul Nobel pentru Pace pe care și-l dorește așa de mult.

