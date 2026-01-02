Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării, Denis Şmîhal

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că intenţionează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Şmîhal, şi să îl numească în această funcţie pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale şi prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.

„Am decis să modific structura Ministerului ucrainean al Apărării. I-am propus lui Mihailo Fedorov funcţia de nou ministru al apărării al Ucrainei”, a anunţat Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe reţelele sociale.

Totodată, şeful statului a precizat că Denis Şmîhal urmează să preia un alt post în cadrul guvernului, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind noua sa funcţie, notează Agerpres.

În vârstă de 50 de ani, Şmîhal a deţinut funcţia de prim-ministru din martie 2020 până în iulie 2025, când a preluat conducerea Ministerului Apărării pentru a-l înlocui pe Rustem Umerov.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmăreşte eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate şi are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare şi administraţia de stat.

Anterior, preşedintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcţia de şef al Cancelariei Prezidenţiale. Conducerea serviciului de informaţii militare a fost preluată de Oleg Ivaşcenko, care era şeful serviciului de informaţii externe.

