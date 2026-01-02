Live TV

Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării, Denis Şmîhal

Data publicării:
Denis Şmîhal
Denis Şmîhal. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că intenţionează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Şmîhal, şi să îl numească în această funcţie pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale şi prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.

„Am decis să modific structura Ministerului ucrainean al Apărării. I-am propus lui Mihailo Fedorov funcţia de nou ministru al apărării al Ucrainei”, a anunţat Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe reţelele sociale.

Totodată, şeful statului a precizat că Denis Şmîhal urmează să preia un alt post în cadrul guvernului, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind noua sa funcţie, notează Agerpres.

În vârstă de 50 de ani, Şmîhal a deţinut funcţia de prim-ministru din martie 2020 până în iulie 2025, când a preluat conducerea Ministerului Apărării pentru a-l înlocui pe Rustem Umerov.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmăreşte eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate şi are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare şi administraţia de stat.

Anterior, preşedintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcţia de şef al Cancelariei Prezidenţiale. Conducerea serviciului de informaţii militare a fost preluată de Oleg Ivaşcenko, care era şeful serviciului de informaţii externe. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Digi Sport
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladire distrusa in ucraina
3.000 de copii și părinții lor, evacuați din regiunile ucrainene Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde armata rusă înregistrează progrese
Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba
Avertisment de la Kiev: Şanse „zero” de încetare a războiului în 2026. Proiecțiile unui fost oficial din echipa lui Zelenski
Război în Ucraina
Reacția ironică a armatei ucrainene la acuzațiile Rusiei că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone
soldati-rusi-in uniforma
Câți soldați a pierdut Putin de la începutul invaziei. Anunțul Statului Major al Ucrainei
zele budanov
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Flăcările ar fi izbucnit din cauza...
departamentul de stat
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă...
profimedia-1062626151
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în...
bulgari
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși...
Ultimele știri
Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului”
Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia
Imagini cu președinta Mexicului, surprinsă de un cutremur puternic în timpul unei conferințe de presă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...