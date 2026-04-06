Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul mediatorilor americani, o propunere de armistițiu care vizează oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din ambele țări, a anunțat luni Volodimir Zelenski.

„Dacă Rusia este pregătită să oprească loviturile asupra sectorului nostru energetic, suntem gata să procedăm la fel. Această propunere, transmisă de partea americană, a ajuns deja la Moscova”, a declarat președintele ucrainean în discursul său de seară, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Zelenski: E nevoie de stabilitate și pace în Europa și în Orientul Mijlociu

Președintele Ucrainei a vorbit, în mesajul său de luni, despre obiectivele de politică externă ale Kievului și a subliniat că prioritatea este obținerea stabilității și păcii nu doar în Europa, ci și în alte regiuni-cheie ale lumii.

„Obiectivul nostru este absolut clar: este nevoie de stabilitate și pace în Europa, este nevoie de stabilitate și pace în Orientul Mijlociu și în Golf, precum și în alte regiuni importante la nivel global, astfel încât lumea să nu se confrunte cu provocări precum piețe destabilizate, un sector energetic distrus, rute de navigație perturbate, amenințări nucleare sau insecuritate alimentară”, a declarat liderul de la Kiev.

Citește și: Kremlinul anunță că negocierile de pace cu Ucraina au fost suspendate, pe fondul schimbării priorităților Statelor Unite

Zelenski a subliniat că securitatea trebuie să fie garantată pentru toate statele și a anunțat că Ucraina pregătește noi acorduri în acest sens.

„Toate națiunile merită securitate, iar noi vom avea și noi acorduri de securitate. Acestea vor consolida, fără îndoială, Ucraina”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că tot mai multe țări își exprimă dorința de a coopera cu Ucraina în domeniul securității, iar Kievul este deschis parteneriatelor cu statele care îi susțin suveranitatea și independența.

„Astăzi, multe țări doresc să coopereze cu Ucraina ca partener de securitate, iar noi suntem deschiși colaborării cu toți cei care ne susțin suveranitatea, independența și respectă poporul nostru. Vă mulțumim că faceți din Ucraina ceea ce este astăzi și pentru respectul de care se bucură Ucraina”, a transmis Volodimir Zelenski.

Citește și: Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți”

