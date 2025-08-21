Live TV

Video Primarul din Mangalia a fost reținut de DNA. Cristian Radu e suspectat că a luat șpagă de peste jumătate de milion de euro

Edilul din Mangalia ar fi luat mită de aproximativ 600.000 de euro. Foto: Captură video Digi24

Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost reținut de procurorii DNA, după audieri care au durat până la miezul nopții. Edilul este suspectat că a luat șpagă de peste jumătate de milion de euro, în schimbul autorizării unor construcții ilegale.

Procurorii DNA din Constanţa au luat decizia reţinerii, pentru 24 de ore, a primarului din Mangalia, Cristian Radu, în urma percheziţiilor care au avut loc miercuri şi a audierilor care au urmat.

În cadrul anchetei, au fost audiaţi şi mai mulţi angajaţi ai Primăriei Mangalia.

Procurorii DNA au făcut miercuri percheziții în mai multe locații din Constanța, inclusiv în casa edilului.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a transmis DNA.

Pe lângă primarul Cristian Radu, vizați de percheziții au mai fost și angajați din cadrul Primăriei, dar și Administratorul Public al orașului.

Potrivit informațiilor Digi24, edilul din Mangalia ar fi luat mită de aproximativ 600.000 de euro, în schimbul autorizării unor construcții ilegale.

 

