„România a jucat un rol esențial în evitarea unei crize alimentare globale”, susține trimisul lui Trump la București

Trimisul lui Trump la București a vorbit pentru prima dată despre rolul crucial pe care l-a jucat România în prevenirea unei crize alimentare globale. Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA, a vorbit la TVRinfo și despre tragicul eveniment de la Galați când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

Ambasadorul Statelor Unite în România a declarat că înțelege cât de sensibile au fost incursiunile cu drone din zona Mării Negre și a subliniat importanța strategică a regiunii pentru NATO. Totodată, diplomatul a apreciat rolul esențial al României în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, contribuind astfel la evitarea unei crize alimentare globale.

„În ceea ce privește Marea Neagră, înțelegem cât de sensibile au fost incursiunile cu drone. Marea Neagră este o zonă esențială pentru misiunea NATO, deoarece aici se întâlnesc Asia și Europa.

De asemenea, este o regiune de importanță critică. Aș sublinia că rolul României în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, după începerea războiului, a fost esențial pentru evitarea unei crize alimentare globale.

Acest lucru demonstrează cât de importantă este regiunea Mării Negre. În plus, așa cum a afirmat președintele Trump, energia este cheia dezvoltării viitorului, iar această regiune reprezintă o rută energetică strategică între Asia Centrală și Europa”, a declarat Darryl Nirenberg pentru sursa menționată.

Editor : A.R.