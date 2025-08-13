Live TV

România așteaptă decizia Fitch privind ratingul de țară. Nazare: „Sper ca toate măsurile luate până acum să aibă efect”

Data publicării:
sigla agentiei fitch
Foto: Profimedia

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că România aşteaptă vineri o decizie de la Fitch privind ratingul de ţară şi speră „ca acesta să fie reconfirmat, după toate măsurile pe care le-am luat până acum”. 

„Aşteptăm o decizie de la Fitch. Eu sper din tot sufletul ca toate măsurile pe care le-am luat până acum şi discuţiile pe care le-am avut cu Fitch să aibă efect şi ratingul să ne fie reconfirmat în decizia pe care urmează să o ia Fitch. Şi poate că şi aceste lucruri trebuie să le explicăm şi mai bine, astfel încât toată lumea să fie conştientă de efortul pe care trebuie să-l facem”, a precizat Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, potrivit Agerpres. 

Întrebat care ar putea fi nivelul deficitului la finalul acestui an, ministrul a răspuns: "Aşa cum este el trecut în buget, de 7,1, nu va fi în niciun fel atins".

„Cred că este clar pentru toată lumea şi a fost clar pentru toţi cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie, că nivelul deficitului, aşa cum este el trecut în buget - de 7,1 - nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. (...). Uitaţi-vă la programarea bugetară. Păi cum? În trimestrul IV programezi un deficit de 1,2%, când în trimestrul IV, în ultimele două luni, sunt în general 20% din cheltuieli pe tot anul. Deci, aceste lucruri sunt destul de clare. Acum, după finalizarea analizei pe toţi ordonatorii în privinţa rectificării şi după discuţiile cu Comisia Europeană, o să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ţinta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu şapte. Deci nu vorbim de 7,1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuţiile”, a afirmat ministrul Finanţelor .

România a avut în 2024 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, peste 9,3% din PIB.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a avertizat marţi că România are slabe şanse să se încadreze în acest an în ţinta de deficit bugetar de 7% din PIB, dar dacă tendinţa este de reducere a deficitului, atunci „este un semnal foarte bun”.

În 24 iulie, agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung şi scurt, la „BBB minus/A-3”, perspectiva asociată fiind una „negativă”.

Următoarea agenţie de rating care are planificată o analiză în ceea ce priveşte România este Fitch Ratings, care a anunţat că va publica în 15 august următoarea revizuire a ratingului de ţară al României („BBB minus, perspectivă negativă”).

Toate cele trei mari agenţii de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un rating din categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
ID38854_INQUAM_Photos_Adel_Al-Haddad
Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în...
Ultimele știri
Ministrul britanic de externe s-a autodenunțat după ce a pescuit fără licență cu JD Vance
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara UE, anunță ministrul Finanțelor
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare anunță o nouă formulă de taxare a multinaționalelor: „Schimbăm paradigma”
alexandru nazare la sediul pnl
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Avertismentul ministrului Alexandru Nazare, după ce au intrat în vigoare primele măsuri de austeritate: „Nu va fi o perioadă ușoară”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...