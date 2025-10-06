Live TV

Mașini electrice care se încarcă rapid: Cercetătorii MIT au descoperit un mecanism care accelerează procesul din bateriile litiu-ion

Data publicării:
Electric Cars Charging: Detail of Charging Port
Cercetarea ar putea oferi în sfârșit producătorilor „cadrul teoretic” pentru a proiecta baterii litiu-ion performante. Sursa foto: Profimedia Images

Cercetătorii de la MIT au identificat un mecanism fundamental în bateriile litiu-ion care ar puteaaccelera încărcarea mașinilor electrice și smartphone-urilor. Studiul, publicat în revista Science, arată că viteza reacției din interiorul bateriei depinde de un proces numit „transfer cuplat ion-electron”, descoperire ce deschide drumul către baterii mai performante.

Avansul științific are legătură cu reacția fundamentală aflată în centrul tuturor bateriilor litiu-ion. Aceste baterii, care alimentează de la smartphone-uri și laptopuri până la vehicule electrice, funcționează prin transferul unor particule minuscule numite ioni de litiu în și din electrozii solizi, un proces repetat de mii de ori pe durata de viață a bateriei. Viteza acestei reacții determină cât de repede se poate încărca o baterie și câtă energie poate livra.

Până acum, inginerii s-au bazat în mare parte pe încercări și erori pentru a îmbunătăți bateriile. Teoria comună, bazată pe o ecuație veche de un secol, nu explica pe deplin de ce diferite materiale ofereau rezultate atât de inconsistente, potrivit studiului citat de The Independent.

Cercetătorii MIT au arătat însă că reacția depinde de un proces numit „transfer cuplat ion-electron”, prin care ionii de litiu se deplasează eficient în electrod doar atunci când sunt însoțiți simultan de electroni.

„Ceea ce sperăm să reușim prin această lucrare este să facem reacțiile mai rapide și mai controlate, ceea ce poate accelera încărcarea și descărcarea”, a explicat Martin Bazant, profesor de matematică la MIT.

Prin măsurarea vitezei reacției în peste 50 de materiale diferite, inclusiv cele folosite în telefoane și mașini electrice, echipa a descoperit că modelul tradițional supraestima semnificativ rapiditatea procesului. Noua lor teorie nu doar că s-a potrivit cu datele din lumea reală, dar a și dezvăluit modalități prin care reacția ar putea fi accelerată.

Cercetătorii au constatat că prin ajustarea electrolitului lichid dintr-o baterie, de exemplu, prin schimbarea unor componente chimice, se pot îmbunătăți dramatic viteza de încărcare și se poate reduce uzura care scurtează durata de viață a bateriei.

Profesorul Bazant a subliniat că această lucrare ar putea oferi în sfârșit producătorilor „cadrul teoretic” necesar pentru a proiecta baterii într-un mod rațional, în loc să se bazeze pe încercări costisitoare.

