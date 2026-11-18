După 13 ani de așteptare și mai multe amânări, Grand Theft Auto 6 (GTA 6), unul dintre cele mai așteptate jocuri video din toate timpurile, a fost primit cu entuziasm de critici, care îl descriu drept o „capodoperă”. Noul joc al Rockstar Games a obținut un scor de 99 din 100 pe Metacritic, egalând un record care datează din 1998, relatează BBC.

După 13 ani de așteptare, trailere care au doborât recorduri și numeroase amânări, criticii au oferit răspunsul la una dintre cele mai importante întrebări ale anului: se ridică Grand Theft Auto 6, probabil cel mai așteptat joc video din toate timpurile, la nivelul așteptărilor? Potrivit primelor recenzii, răspunsul este un „da” categoric, scrie sursa citată.

Metacritic, platforma care centralizează recenziile criticilor, îi acordă un scor mediu de 99 din 100 de puncte. GTA 6 egalează astfel recordul deținut din 1998 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, jocul Nintendo care a ocupat până acum primul loc în clasament.

Criticii sunt aproape unanim de acord că jocul de acțiune open-world este unul ambițios, revoluționar, care a meritat pe deplin așteptarea. Nu toată lumea este însă încântată de avalanșa de laude. Pe unele forumuri online, utilizatorii critică ceea ce unul dintre ei a numit „entuziasmul exagerat al fanilor înfocați”.

Cu toate acestea, recenziile sunt copleșitor de favorabile. Publicația de gaming IGN descrie GTA 6 drept „fără precedent”, „incredibil” și „de neratat”. La rândul său, Eurogamer, care i-a acordat cinci stele, consideră că studioul Rockstar a „împins încă o dată limitele jocurilor video”, prin grafică, poveste și construcția universului virtual.

„Desigur, scopul este tocmai să te lase fără cuvinte, iar GTA 6 reușește din plin acest lucru”, a scris jurnalistul Chris Tapsell, precizând însă că există și unele aspecte criticabile.

Pentru The New York Times, una dintre întrebări este dacă realismul jocului nu riscă să diminueze haosul distractiv care a caracterizat titlurile anterioare ale seriei.

Criticul Yussef Cole consideră că GTA 6 „a evoluat dincolo de accidentele spectaculoase și jafurile memorabile”, fiecare acțiune având acum consecințe. Totuși, „unele dintre momentele mele preferate au fost cele în care goneam nebunește pe străzi, cu mașinile de poliție pe urmele mele”, a scris el.

Grafica și povestea personajelor, printre cele mai apreciate elemente

Grafica jocului a fost unul dintre aspectele care au generat cele mai mari așteptări și, până acum, nu i-a dezamăgit pe critici. The Guardian descrie Leonida, statul fictiv inspirat de Florida, în care se desfășoară acțiunea, drept un univers „atât de realist, încât uneori pare greu de crezut”.

Relația dintre personajele principale, Jason și Lucia, i-a impresionat, de asemenea, pe critici. „Par oameni adevărați, nu marionete care dansează după bunul tău plac”, a scris Keza MacDonald, de la The Guardian, adăugând: „Mi-a fost imposibil să nu mă atașez de ei”.

„Nu cred că am văzut vreodată o relație mai bine realizată între personaje într-un joc video”, a declarat, într-un articol pentru Forbes, Paul Tassi.

The Washington Post consideră că GTA 6 „ridică ștacheta la toate nivelurile”, în timp ce Jason Schreier, de la Bloomberg, îl numește o „capodoperă” în recenzia sa de cinci stele.

„Este greu să nu fii uimit de ceea ce a realizat Rockstar aici”, a scris el. „Nu există nimic asemănător. În timp ce jucam, m-am surprins adesea întrebându-mă cum este posibil să existe un asemenea joc.”

Rockstar nu a dezvăluit costurile de dezvoltare, însă unele estimări indică un buget de peste un miliard de dolari. Jurnalistul specializat în jocuri video Jordan Middler se numără printre puținii britanici care au primit acces anticipat la GTA 6 din partea Rockstar. El a declarat pentru BBC Newsbeat că este „jocul unei generații”.

Middler petrecuse aproximativ 100 de ore în joc până când a ajuns la finalul poveștii principale și spune că mai are încă foarte multe lucruri de făcut. A identificat însă și un neajuns: ritmul jocului poate încetini din cauza numărului foarte mare de activități și evenimente care se desfășoară simultan.

Jurnalistul consideră, de asemenea, că introducerea unui personaj principal feminin, Lucia, era „de mult așteptată”. „Modul în care jocurile GTA anterioare au tratat femeile a reflectat o abordare specifică unui club exclusiv masculin”, a explicat el. „Introducerea Luciei, fără a o transforma într-un personaj feminin inclus doar de formă, este foarte reușită. Ea se integrează perfect în joc și, fără îndoială, va deveni rapid una dintre favoritele fanilor”.

GTA 6, cele mai multe nominalizări la The Game Awards 2026

The Game Awards, cea mai urmărită ceremonie de premiere din industria jocurilor video, a oferit un prim indiciu despre reacția criticilor odată cu anunțarea nominalizărilor pentru 2026, marți.

Deși nu fusese încă lansat la momentul anunțării nominalizărilor, GTA 6 a devenit jocul cu cele mai multe nominalizări. Titlul concurează la opt categorii, inclusiv „Jocul anului” și „Cea mai bună muzică”.

Nominalizarea actriței Manni L. Perez la categoria „Cea mai bună interpretare” a confirmat speculațiile potrivit cărora aceasta o interpretează pe Lucia, unul dintre personajele principale din GTA 6. Rockstar nu confirmase oficial până atunci această informație.

Juriul competiției este alcătuit în mare parte din jurnaliști specializați în jocuri video din întreaga lume, care ar fi primit copii ale jocului înainte de lansare, pentru a-l putea evalua.

Cu toate acestea, unii utilizatori au pus sub semnul întrebării modul în care un joc abia lansat a reușit să obțină atât de multe recenzii elogioase și nominalizări la premii.

Pe anumite forumuri există percepția că entuziasmul din jurul jocului a scăpat de sub control. „Cred că toată lumea s-a săturat să audă despre jocul acesta. Nici măcar nu mai vreau să-l joc”, a comentat un utilizator. Până acum însă, această opinie pare să fie împărtășită doar de o minoritate.

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Editor : M.I.