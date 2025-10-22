Live TV

Fenomen spectaculos pe cerul nopții din Noua Zeelandă: imagini cu „fulgere roșii”. „Pare că vezi ceva care nu este real”

noua zeelanda-fulgere rosii
Foto: Facebook/ Dan Zafra Photography

Un fenomen spectaculos a fost surprins pe cerul Noii Zeelande. Fotograful neozeelandez Tom Rae și fotografii spanioli Dan Zafra și José Cantabrana au pornit cu gândul să surprindă  Calea Lactee deasupra stâncilor de argilă Ōmārama din Insula de Sud pe 11 octombrie, când au dat peste acest eveniment extraordinar, relatează The Guardian.

Fotografii credeau că vor avea noroc de un cer senin în acea seară, dar noaptea lor s-a transformat într-una „de neuitat”, a spus Rae pentru sursa citată.

Cantabrana a sugerat că ar putea avea parte de un spectacol de „fulgere roșii”, când a văzut o furtună formându-se la orizont, a mai adăugat Rae.

„El își verifica fișierele pentru o panoramă a Căii Lactee și a descoperit că surprinsese spirite roșii”, a declarat Rae. „Dan și cu mine pur și simplu nu puteam să credem – erau o mulțime de țipete și tot felul de lucruri care se petreceau în întuneric.”

Fulgerele roșii sunt explozii de energie electrică în atmosfera superioară, generate de furtuni. Spre deosebire de fulgerele care se îndreaptă spre sol, cele roșii se îndreaptă în sus, spre atmosfera superioară, creând forme care arată ca niște coloane, morcovi sau chiar meduze. Prima fotografie a unui fulger roșu a fost făcută – accidental – în 1989, de o echipă de la Universitatea din Minnesota.

Aceste fenomene au o durată atât de scurtă – doar o milisecundă – încât sunt rareori vizibile cu ochiul liber, dar Rae a avut noroc. „Se întâmpla să mă uit direct la unul dintre ele când s-a produs – o coincidență perfectă, mă uitam exact în partea potrivită a cerului și am văzut o strălucire roșie scurtă”, a spus el.

„Pare că vezi ceva care nu este real, este foarte eteric... este o culoare roșu intens care apare pentru o fracțiune de secundă, așa că este foarte interesant de văzut.”

„Puteam vedea Calea Lactee strălucind deasupra orizontului, în timp ce aceste enorme raze roșii de lumină dansau deasupra unei furtuni la sute de kilometri distanță”, a spus Dan Zafra.

Din câte știe el, nu există alte imagini care să prezinte fulgere roșii și Calea Lactee din emisfera sudică într-un singur cadru. „A fost unul dintre acele momente în care știi că ești martorul unui eveniment pe care probabil nu-l vei mai vedea niciodată”.

Fenomen spectaculos, surprins deasupra Texasului. Ce este „meduza roșie” cu tentacule electrice

„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi

