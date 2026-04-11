Video&Foto „O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, după o călătorie istorică

NASA Artemis Moonshot
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Mesajul lui Trump „Ambasadorii omenirii către stele" Amerizare reușită

Capsula Orion a misiunii Artemis II a intrat în atmosfera Pământului la ora prevăzută, apoi a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, în largul coastei oraşului San Diego. A fost o ultimă etapă, riscantă, a călătoriei istorice de 10 zile pe care cei patru astronauţi de la bord au făcut-o până la Lună şi înapoi.

Toţi cei patru astronauţi au ieşit din „casa” lor de 10 zile - capsula Orion - şi se află acum la bordul platformei gonflabile. Reid Wiseman, comandantul misiunii Artemis II, a fost ultimul care a părăsit nava.

Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia | Poza 1 din 6
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia | Poza 2 din 6
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia | Poza 3 din 6
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia | Poza 4 din 6
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia | Poza 5 din 6
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia | Poza 6 din 6
Capsula Orion a amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Foto: Profimedia
Un colier de stabilizare a fost fixat pe modulul Orion pentru a-l menţine stabil în apele Pacificului în timpul operaţiunii de recuperare a astronauţilor, potrivit unui scafandru al Marinei SUA. David McMahan a explicat că se foloseşte colierul deoarece „nu se ştie cum vor fi condiţiile meteorologice sau valurile”.

După fixarea colierului, s-a montat „platforma frontală”. Aceasta este descris de McMahan ca o „sală de aşteptare” în care astronauţii pot sta până când elicopterele îi vor transporta.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a publicat un mesaj pe Truth Social prin care le urează bun venit membrilor echipajului înapoi pe Pământ şi îi invită la Casa Albă.

Iată mesajul complet al preşedintelui: „Felicitări echipajului extraordinar şi foarte talentat al misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru! Aştept cu nerăbdare să vă văd pe toţi în curând la Casa Albă. O vom face din nou şi apoi, următorul pas, Marte!”

Administratorul NASA, Jared Isaacman, aflat la bordul navei de recuperare a Marinei USS John P. a declarat: „Avem multe motive de sărbătoare în acest moment, pentru o misiune Artemis II îndeplinită cu succes”.

„Aceasta nu este doar o realizare pentru NASA”, a adăugat el. „Este o realizare pentru întreaga umanitate, încă o dată, o misiune istorică către Lună şi înapoi”.

Isaacman a lăudat, de asemenea, echipajul, descriindu-i ca fiind „astronauţi absolut profesionişti, comunicatori minunaţi şi aproape poeţi”, precum şi „ambasadori ai omenirii către stele”.

„Nu-mi pot imagina un echipaj mai bun decât cel al misiunii Artemis II, care tocmai a finalizat o misiune perfectă. Ne-am întors la activitatea de a trimite astronauţi pe Lună şi de a-i aduce înapoi în siguranţă. Acesta este doar începutul. Vom reveni la a face acest lucru cu frecvenţă, trimiţând misiuni pe Lună până când vom aseleniza pe ea în 2028 şi vom începe să ne construim baza”, a precizat administratorul NASA.

Isaacman a mai spus că este timpul să se înceapă pregătirile pentru Artemis III, a cărei lansare este preconizată pentru 2027.

NASA a confirmat amerizarea misiunii Artemis II. Cei patru astronauţi aflaţi la bordul capsulei Orion sunt înapoi pe Pământ.

Capsula a amerizat la ora locală 17:07 (sâmbătă, 03:07 ora României), după o călătorie de 10 zile în jurul Lunii şi înapoi.

Comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialistul de misiune Christina Koch de la NASA, precum şi Jeremy Hansen de la Agenţia Spaţială Canadiană, tocmai au devenit primii oameni care au călătorit până la Lună şi s-au întors în siguranţă pe Pământ, după echipajul misiunii Apollo 17 din decembrie 1970.

Călătoria echipajului misiunii Artemis II, până la Lună, ocolind-o şi trecând în premieră istorică în partea ei întunecată, care nu se vede de pe Pământ, apoi revenirea pe Pământ a însemnat o distanţă parcursă de 1.117.659 km.

După amerizare, comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a transmis veşti bune cu privire la starea echipajului din interiorul navei Orion. „Ce călătorie! Suntem în stare stabilă. Toţi cei patru membri ai echipajului sunt în regulă”, a declarat Wiseman, confirmând că toţi cei patru astronauţi se simt bine după ce au trecut prin dificila etapă a reintrării în atmosfera Pământului.

A fost una dintre cele mai riscante etape ale misiunii Artemis II. Pe măsură ce capsula Orion a străbătut atmosfera terestră, a fost supusă unor temperaturi de aproximativ 2.700 °C. Aceasta reprezintă jumătate din temperatura de la suprafaţa Soarelui. Singurul lucru care stă între astronauţi şi aceste temperaturi toride este scutul termic. Însă în timpul misiunii Artemis I, care nu avea echipaj la bord, scutul termic a fost grav avariat.

Cele cinci mari mistere lunare pe care misiunile Artemis le-ar putea rezolva

