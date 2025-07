Peter Rufai a murit. Legendarul portar al Nigeriei avea 61 de ani

Peter Rufai, portarul emblematic al selecționatei Nigeriei și prințul unui trib din Idimu (o regiune din Lagos), care a ales să se dedice fotbalului în loc să devină rege, a murit joi, în țara sa natală, la vârsta de 61 de ani.

Rufai a apărat poarta „Super Vulturilor'' la Cupele Mondiale din 1994 (SUA) și 1998 (Franța), iar la nivel de club a evoluat în campionatele Belgiei, Olandei, Portugaliei și Spaniei, informează EFE, potrivit Agerpres.

El a fost fiul regelui Rufai din Idimu și, deși nu-i plăcea să vorbească despre sângele său albastru, presa i-a evidențiat rapid originile, dezvăluind că era moștenitorul tronului, chiar dacă nu era cel mai mare dintre cei opt frați ai săi, ci succesorul ales.

Moartea tatălui său, în 1998, l-a luat prin surprindere, în timp ce juca pentru echipa spaniolă Deportivo La Coruna. A refuzat să-i succeadă și a ratat șansa de a urca pe tron. ''Nu am vrut niciodată să fiu rege. Dacă aș fi acceptat, nu aș fi putut fi fotbalist. Știu că aș fi avut o viață bună, pentru că știam cum trăiau părinții mei. Dar asta nu era pentru mine. Nu mă făcea fericit. Ceea ce îmi doream era fotbalul'', spunea el într-un interviu acordat ziarului The Irish Times.

„Am ratat șansa de a fi rege din cauza fotbalului. Mi-am pierdut tatăl cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 1998 din Franța. Nu am regretat niciodată că am renunțat la acest statut, pentru că îmi respect profund cariera profesională'', a afirmat goalkeeper-ul într-un alt interviu, publicat în 2018 de ziarul The Sun Nigeria.

Peter Rufai și-a încheiat perioada la Deportivo, s-a întors în Portugalia pentru a juca la Gil Vicente, agățând mănușile în cui în sezonul 1999-2000.

Două decenii și jumătate mai târziu, omul care ar fi putut domni și care a refuzat sceptrul pentru o viață între buturi, a decedat din cauza unui atac de cord, în timp ce se odihnea în locuința sa.

