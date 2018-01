Simona Halep: Am avut două momente în care m-am gândit că gata, s-a terminat. Nu mai aveam deloc putere

Simona Halep este încrezătoare în forțele sale și se simte pregătită să joace finala de sâmbătă de la Australian Open 2018, pe care o va disputa contra danezei Caroline Wozniacki. Sportiva spune că se simte puțin obosită după meciul de 2 ore și 22 de minute jucat astăzi cu Angelique Kerber, dar vrea să se bată până la ultimul punct pentru a cuceri primul său titlu de Grand Slam.

Care este nivelul tău de încredere acum și cât de obosită te simți?

Simona Halep: Am foarte multă încredere în mine acum, dar sunt și foarte obosită, ceea ce e normal, pentru că am petrecut atâtea ore pe teren. Tot ce contează acum este că am câștigat și voi juca în finală.

Ai scris istorie: ești prima româncă într-o finală la Australian Open. Cum te simți?

Simona Halep: Mă simt excelent, mă bucur că joc a treia finală de Grand Slam, poate e cu noroc, vom afla sâmbătă. Va fi un meci foarte greu, cu siguranță. Eu îl consider un meci normal, nu vreau să mă gândesc la rezultat. Acest mod de gândire mă ajută enorm pe teren. Trebuia să îmi schimb mentalitatea, pentru că aveam o gândire negativă uneori când eram pe teren. Asta s-a schimbat, dar trebuie să mai lucrez la asta, să mă îmbunătățesc la acest capitol, și dacă voi reuși, voi fi mult mai bună pe viitor.

Ai avut 50 de lovituri câștigătoare azi.

Simona Halep: E mult, nu-i așa? Mi-a scris mai devreme fratele meu. Nu mi-a venit să cred. Dar am fost agresivă, am vrut să închei repede punctele, dar nu a fost așa ușor cu ea, pentru că se mișcă foarte bine pe teren.

Este primul meci în care reușești atâtea lovituri câștigătoare?

Simona Halep: Da, așa cred. Și sper că nu e ultimul.

Când ai ajuns la 6-6 în setul decisiv, ce îți trecea prin minte?

Simona Halep: Nu îmi amintesc. Nu m-am gândit la scor, am jucat punct cu punct. Am avut două momente în care m-am gândit că gata, meciul s-a terminat, nu mai aveam deloc putere și am crezut că am pierdut. Dar apoi am servit foarte bine și mi-am recăpătat încrederea și nu m-am dat bătută, ceea ce a însemnat foarte mult, pentru că am câștigat apoi meciul.

Înainte de al doilea punct de meci pe care l-ai salvat, te-ai uitat spre antrenorul tău râzând. Îti amintești de ce?

Simona Halep: Da, am zâmbit. Poate că pot să o fac și a doua oară, mi-am spus în gând. Cred că m-a ajutat să mă relaxez și să nu pun presiune pe mine.

Când te-ai accidentat la gleznă, te-ai gândit că vei ajunge până în finală?

Simona Halep: Nu m-am gândit. E ca la French Open, sunt situații asemănătoare. Am câștigat încredere în acel meci, pentru că am reușit să îl duc la capăt, să îl câștig.

Ce ar însemna pentru tine să câștigi un titlu de Grand Slam?

Simona Halep: Ar fi o realizare mai mare decât faptul că am devenit numărul 1 mondial. Este un vis al meu să câștig un titlu de Grand Slam. Dar este mereu dificil când ești atât de aproape. Mie mi s-a întâmplat de două ori. Poate sâmbătă voi fi mai bună, nu se știe niciodată. Dacă nu se va întâmpla, voi rămâne puternică și voi continua să visez.

Ce o face pe Wozniacki un oponent atât de dificil?

Simona Halep: Felul în care joacă: nu ratează, aleargă bine. Am jucat de multe ori cu ea, am câștigat de câteva ori. Va fi un meci greu: sunt emoții și presiuni puternice pentru amândouă.

