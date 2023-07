Un deputat din Brașov propune ca toate blocurile din România să fie vopsite în alb, ca să devină mai răcoroase pe timp de caniculă

Deputatul PNL, Gabriel Andronache, a depus un amendament la Codul Urbanismului, prin care propune ca toate clădirile din România să fie zugrăvite în alb, scrie BizBrașov. Scopul este cel de a reduce temperatura din imobile cu până la 3 grade Celsius vara, ceea ce ar face canicula mai ușor de suportat în locuințe, spune Andronache.

"Este sufocant de cald în aceste zile de vară. În acest context, consider că este o datorie pro-viață ca, prin mici contribuții personale, să contribuim la reducerea fenomenului încălzirii globale prin măsuri de eficiență energetică. Mai puțină energie consumată înseamnă mai puțin combustibil fosil utilizat pentru producerea acesteia. Spre exemplu, sunt studii importante care arată că vopsirea clădirilor și a acoperișurilor în culoarea albă reduce temperatura clădirilor cu cel puțin 3°C. Este diferența între suportabil și insuportabil, în special la ultimele etaje ale blocurilor, unde acoperișurile/terasele sunt acoperite cu materiale hidroizolante de culoare închisă, cât și diferența de eficiență energetică transformată în resurse economisite, de sute de lei, bani care pot fi economisiți de către români (diferența între a utiliza aer condiționat și a nu îl utiliza, deoarece culoarea albă reflectă caldură și astfel se reduce temperatura în interiorul caselor fără a utiliza aparatul electric de răcire). De aceea, am depus un amendament la Codul Urbanismului, cod aflat în dezbatere la Camera Deputaților. Am credința că amendamentul merită susținut", a transmis deputatul.

Dacă amendamentul va fi adoptat, clădirile din România vor fi vopsite în alb și în tonuri derivate din alb, spune Gabriel Andronache.

"Fiecare dintre noi poate înțelege mecanismul îmbrăcând, în aceste zile sufocante din cauza căldurii, o zi haine închise la culoare, iar în următoarea zi haine albe. Sunt sigur că veți remarca diferența, urmare a confortului oferit de purtarea hainelor albe", a mai spus deputatul, citat de jurnaliștii de la BizBrașov.

Editor : Izabela Zaharia