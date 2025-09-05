Live TV

VIDEO Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice

Intervenție cu mascații, vineri dimineață, la grădina zoologică din Suceava, acolo unde doi copii au fost mușcați de animalele sălbatice, în ultimele zile. Este vorba despre o fetiță atacată de maimuță și de un băiat mușcat de ligru.

 

Controalele de vineri au avut loc după ce mai mulți copii au fost mușcați sau zgâriați de animalele găzduite de Grădina Zoologică din Suceava. Acțiunea de control a fost dispusă de prefectul județului, într-o ședință care a avut loc pe parcursul zilei de joi, iar inspectorii de la Garda de Mediu, angajați ai ANPC și ITM au mers să facă verificări.

Grădina Zoologică nu are autorizație de mediu și nici autorizație de construcție pentru cuști, iar activitate acesteia va rămâne suspendată, urmând acum să fie stabilită sancțiunile ce se impun în acest caz.

În urmă cu câteva zile, un copil de 5 ani a fost mușcat de un ligru, iar, înainte acestui incident, o fetiță a fost mușcată de o maimuță, iar medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Suceava au confirmat că în această vară au tratat mai mulți copii cu mușcături sau zgârieturi provocate de animalele din același parc.

