Ce spune Ciucu despre tandemul cu Bolojan: Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Sunt convins că nu mă va dezamăgi

Data publicării:
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a afirmat la Digi24, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model. „Cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea să îi ia locul ca preşedinte al PNL nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre”, a afirmat Ciucu.

Viitorul primar general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a fost întrebat la Digi24 la ce îl obligă şi ce simte că trebuie să facă pentru ca tandemul cu Ilie Bolojan să funcţioneze şi mai departe şi să-şi păstreze renumele. 

„Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Vă zic sincer, Ilie Bolojan având cu aproximativ 10 ani mai mult decât mine, l-am privit ca pe un, poate cuvântul mentor este prea mult spus, dar ca pe un model. L-am privit ca pe un model, am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port şi aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu a precizat că spune acest lucru „ca să fie foarte clar” şi ca „să rămână şi să fie şi înregistrat”. 

„Şi ştiţi de ce spun acest lucru? Pentru că sunt convins că Ilie Bolojan nu mă va dezamăgi, adică nu o să am niciun fel de casus belli (n. red. - din limba latină, motiv de „război”) vreodată împotriva lui Ilie Bolojan pentru că nu-mi va da niciodată prilejul, fiindcă e un om cinstit, un om corect şi pot să spun astfel de lucruri care să rămână înregistrate”, a subliniat Ciucu.

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu 36,16% din voturile electoratului, arată rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral. 

La declaraţiile de după închiderea urnelor şi anunţarea rezultatelor exit-poll, Ciprian Ciucu a apărut alături de premierul Ilie Bolojan şi de fostul preşedinte PNL, Ludovic Orban.

