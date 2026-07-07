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Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția (Politico)

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Referee Raphael Claus of Brazil shows a red card to United States' Folarin Balogun, right
FIFA a creat un precedent periculos anulând cartonașul roșu dat lui Balogun. Foto: Profimedia
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Din articol
Cronologia Prietenia Trump - Infantino Avocați de la Casa Albă Decizie netransparentă

Campania menită să-l mențină pe fotbalistul Folarin Balogun pe teren pentru meciul Statelor Unite cu Belgia la Cupa Mondială a început la doar câteva minute după ce golgheterul echipei americane a primit un cartonaș roșu care, conform regulamentului, îl ține pe tușă pentru următorul meci al echipei, scrie Politico, după ce a vorbit cu mai mulți oficiali ai guvernului american și din lumea fotbalului, care au fost fie implicați direct, fie informați cu privire la evenimente.

După victoria de miercuri împotriva Bosniei și Herțegovinei, directorul executiv al Grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială FIFA, Andrew Giuliani, l-a informat pe președintele Donald Trump cu privire la sancțiunea primită de Balogun pentru un fault imprudent — eliminarea din meciul cu Bosnia și o suspendare de un meci, care îl va ține departe de o întâlnire decisivă împotriva Belgiei, potrivit surselor Politico.

Trump și Giuliani discută regulat despre Cupa Mondială de câteva luni. În timpul etapelor de planificare a turneului, președintele a primit informări frecvente cu privire la logistică, securitate și perspectivele echipei SUA.

Odată ce competiția a început la mijlocul lunii iunie, aceste conversații s-au intensificat, ajungând la mai multe pe săptămână.

Până miercuri seara, Casa Albă se angajase să ia măsuri în legătură cu cartonașul roșu primit de Balogun, pe care unii analiști de fotbal l-au considerat o sancțiune prea severă pentru faza respectivă.

Giuliani, secretarul pentru comerț Howard Lutnick și înalți oficiali ai Federației de Fotbal a SUA — care urmăriseră cu toții meciul cu Bosnia pe stadionul Levi’s Stadium, lângă San Francisco — au început să pună în aplicare planuri pentru a contesta decizia arbitrului de a acorda cartonașul roșu pe teren. Apelurile încununate de succes împotriva cartonașelor roșii primite la Cupa Mondială sunt extrem de rare.

Cronologia

Acest eveniment a marcat începutul a patru zile de activități coordonate de lobby, manevre juridice și diplomație, care s-au desfășurat de la Biroul Oval până la sediul FIFA din Zurich — și au evidențiat cât de implicat este cercul restrâns al lui Trump în cea de-a doua ediție a Cupei Mondiale găzduită pe teritoriul SUA și în soarta echipei naționale masculine a SUA, care participă la acest turneu.

Politico a discutat cu mai mulți oficiali ai guvernului american și ai lumii fotbalului care au fost fie implicați direct, fie informați cu privire la evenimentele săptămânii.

Duminică, cu o zi înainte ca SUA să joace împotriva Belgiei, cu Balogun pe banca de rezerve, Comisia Disciplinară a FIFA a anunțat că suspendă pentru un an suspendarea lui Balogun pentru un meci.

Trump a mulțumit FIFA pentru că „a făcut ceea ce era corect și a reparat o mare nedreptate”.

Federația Regală Belgiană de Fotbal și confederația europeană UEFA, din care Belgia face parte, iau în considerare luarea de măsuri împotriva deciziei FIFA, potrivit unui înalt oficial al UEFA căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre deliberările în curs.

Prietenia Trump - Infantino

Joi, Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, mai scrie Politico. Cei doi au dezvoltat o prietenie de-a lungul a aproape opt ani, Infantino devenind un vizitator frecvent al Biroului Oval în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Ei au rămas în contact chiar și atunci când evenimentele au pus politica guvernului SUA în conflict cu obiectivele FIFA, potrivit unor persoane familiarizate cu relația lor.

Printre acestea s-a numărat și momentul în care administrația Trump a lansat atacuri militare împotriva Iranului în februarie, punând în pericol capacitatea țării de a participa la Cupa Mondială — un context personal care a avut importanță atunci când Trump l-a sunat pe Infantino în legătură cu cazul Balogun.

Trump a întrebat despre regulile FIFA referitoare la decizia privind cartonașul roșu și despre motivele care stau la baza suspendării. Infantino a ascultat cu atenție, dar nu a făcut nicio promisiune cu privire la rezultat.

FIFA a refuzat să confirme vreo discuție specifică, dar a reiterat pentru Politico că decizia de a suspenda sancțiunea împotriva lui Balogun a fost luată de o comisie disciplinară independentă.

Avocați de la Casa Albă

În timp ce echipa juridică a Federației de Fotbal a SUA își pregătea și depunea oficial apelul la FIFA, Giuliani și Lutnick s-au oferit, de asemenea, să pună la dispoziție avocați ai Casei Albe pentru a oferi asistență în analiza juridică, dacă era nevoie, potrivit unor persoane implicate în discuții.

În același timp, Giuliani și Scott Goodwin — un manager de fonduri speculative care ajutase la plata personală a salariului antrenorului echipei SUA, Mauricio Pochettino — s-au concentrat asupra istoricului arbitral al arbitrului Raphael Claus, cel care a acordat cartonașul roșu miercuri.

Articole care analizau controversele anterioare în care fusese implicat arbitrul brazilian au circulat printre înalții oficiali guvernamentali, pe măsură ce aceștia evaluau fiecare argument posibil care ar putea susține apelul, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Cazul a urcat rapid pe canalele juridice și disciplinare ale FIFA. Emilio García, care se ocupă de afacerile juridice ale forului mondial de fotbal, a devenit o figură centrală în consilierea lui Infantino cu privire la opțiunile procedurale disponibile, potrivit unor persoane familiarizate cu procesul.

García și alți oficiali ai FIFA au încercat să stabilească dacă circumstanțele din jurul faultului lui Balogun îndeplineau criteriile stricte care ar fi permis reexaminarea deciziei disciplinare.

Decizie netransparentă

Până duminică, răspunsul sosise. FIFA a anunțat că suspendarea lui Balogun pentru un meci va fi suspendată, permițându-i astfel să joace în următorul meci al Statelor Unite. Mulți, inclusiv oficiali ai fotbalului european, au susținut că implicarea Casei Albe a încălcat politicile FIFA privind izolarea deciziilor sportive de influența politică.

„Pentru a apăra drepturile legitime ale tuturor echipelor participante și pentru a proteja principiile fundamentale ale fair-play-ului în sportul nostru, atât la această Cupă Mondială FIFA, cât și la viitoarele ediții ale turneului, RBFA analizează toate opțiunile posibile”, a declarat federația belgiană într-un comunicat emis după pronunțarea deciziei.

FIFA susține că decizia a fost una independentă, luată de comisia sa disciplinară formată din 18 membri, dar nu a precizat dacă aceasta a fost adoptată prin vot. Spre deosebire de alte decizii luate de comisie, FIFA nu a publicat un raport cu privire la această decizie.

La scurt timp după aceea, Trump și Infantino au purtat din nou o discuție. Se așteaptă ca aceștia să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale echipei câștigătoare a turneului, după meciul final, pe 19 iulie.

Editor : B.P.

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