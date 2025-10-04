Live TV

Alexandru Rogobete și Costel Alexe se contrazic pe tema dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria” Iași: „Poate există în planuri”

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Subiectul dotărilor Spitalului „Sf. Maria” din Iași, unde mai mulți bebeluși au murit din cauza bacteriei Serratia Marcescens, a stârnit o reacție dură din partea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Aceasta vine după ce Costel Alexe, președintele CJ Iași, a prezentat planuri de reabilitare care includ grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI.

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete susține că „realitatea din teren” îl contrazice pe Costel Alexe.

Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?”, a transmis ministrul Sănătății.

Mai mult, Rogobete susține că în timpul vizitei sale în saloanele ATI nu a văzut „nicio chiuvetă”, adăugând că poate acestea figurează doar „în planuri și în facturi”.

„Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților.

Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli. Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!”.

Mai mult, președintele PSD Iași, Bogdan Cojocaru, l-a învinuit pe Alexe că „în loc să își asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat”, „a ales, din nou, să fugă de răspundere și să caute vinovați în altă parte”.

„A fost complet reabilitat prin fonduri europene, iar Ministerul Sănătății a alocat resurse suplimentare pentru investiții privind reducerea infecțiilor nosocomiale, aparatură, echipamente medicale, digitalizare. 

Cu toate acestea, ceea ce trebuia să fie un exemplu de eficiență și siguranță medicală s-a transformat într-un adevărat haos”, a mai transmis Cojocaru. 

Vineri, președintele CJ Iași a susținut că proiectul de eficientizare energetică și reabilitare a spitalului a fost realizat în conformitate cu legislația în vigoare și că există toate avizele necesare din partea DSP Iași. Tot atunci, Costel Alexe a mai afirmat că fiecare salon are grup sanitar și chiuvetă, conform News.ro.

Toate lucrările au fost supervizate, iar atunci când au apărut neclarităţi s-au făcut în acord cu DSP. În 2023 avem dată şi autorizaţia sanitară de funcţionare. CJ nu a făcut decât să atragă de-a lungul timpului fonduri europene, fonduri guvernamentale sau fonduri proprii şi să investească în infrastructura de la spitalul de copii. S-a rostogolit în spaţiul public că în secţia ATI nu ar fi chiuvete. Precizez că în toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Sunt şi cabinete medicale cu chiuvetă prevăzută. CJ îşi doreşte să afle nu doar adevărul despre ce s-a întâmplat la spital, nu doar ca cei responsabili să plătească, ci ca astfel de evenimente tragice să nu se mai repete”, a afirmat Costel Alexe.

Citește și: 

„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iași: Avizul de funcționare a spitalului e ilegal

