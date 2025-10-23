Cristian Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale din Poliția Română, a explicat la Digi24 cum a fost descoperită conducta de gaze găurită în exteriorul blocului din Rahova unde a avut loc explozia, dar nu s-a pronunțat asupra modului în care s-a întâmplat acest lucru, precizând că în acest caz așteaptă concluziile experților INSEMEX. De asemenea, acesta a spus că în prezent se merge pe mai multe ipoteze - scurtcircuit sau culpă umană.

Chestionat cu privire la modul în care s-a descoperit fisura circulară în conducta de gaz, Cristian Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale din Poliția Română, a precizat că aceasta a fost făcută în timpul cercetărilor la fața locului, în exteriorul imobilului, atunci când au fost și măsurate emisiile de gaze în zonele respective, „începând de la bloc, în exteriorul acestuia și evident s-a considerat că există o posibilitate ca și indiciu ca țeava de transport gaze către bloc să prezinte anumite avarii”.

„Am început pe marcajele care existau, așa cum am mai precizat, conform normativelor, am escavat în zona țevii, am descoperit-o de pământ și celelalte agregate care erau peste peste ea și s-a mers pe fir până am ajuns la această avarie, ca să zic așa. Într-adevăr, era țeava de gaze dispusă lângă un cablu de transport energie electrică și au fost ridicate secțiuni atât din țeavă cât și din cablu. Ambele au fost ambalate și trimise la INSEMEX care urmează să emită un raport de expertiză cu privire la aceste lucruri”, a afirmat ofițerul.

Este luată în calcul și această ipoteză, respectiv faptul că din cablul electric să fi fost un scurt circuit care să fi perforat țeava respectivă, astfel existând degajarea de gaze.

„Eu am văzut cablul, n-aș vrea deocamdată, până când nu se pronunță INSEMEX să fac precizări cu privire la acest cablu și vă spun și de ce. Pentru că noi, polițiștii, nu suntem specialiști pe aceste segmente destul de tehnice, atât cel de transport gaze cât și cel de transport energie electrică și atunci aș prefera ca aceste concluzii să vină din partea unor specialiști care cu siguranță se vor pronunța într-o perioadă destul de scurtă”, a subliniat Cristian Gheorghe.

„Ceea ce pot să vă spun cu certitudine este că la momentul în care a avut loc explozia, pe coloana blocului nu existau gaze, însă prin metodele tehnice pe care le au specialiștii, se măsoară anumiți parametri ai acumulărilor sau ai emisiilor de gaze. Și atunci pe țeava respectivă s-a mers, s-a plecat de la bloc, din zona sigiliului, din zona robineților, din zona coloanei, ca să zic așa, oarecum secundară, cea de alimentare a blocului. S-a mers pe această coloană principală, am desfăcut-o și de acolo am extras ceea ce v-am precizat mai devreme.

„Mergem acum pe mai multe ipoteze”

Întrebat dacă gazele erau deja oprite atunci când angajații Distrigaz au venit chemați fiind de locatari, Cristian Gheorghe a afirmat că nu poate preciza acest lucru: „Nu știu dacă a fost oprită, însă la momentul în care noi am făcut săpăturile, evident nu puteam să lucrăm acolo cu conducta în presiune și atunci gazul a fost oprit, probabil distribuția a fost oprită la blocul respectiv și la niște blocuri din vecinătate, din ceea ce am înțeles eu, adică nu se putea lucra cu gaze pe țeavă”.

„Sigiliul a fost ridicat la primul moment când am mers la cercetare la fața locului. Noi mergem acum pe mai multe ipoteze. Mergem pe de o parte pe ipoteza cu un scurtcircuit, dar mergem și pe o culpă umană. Putem mergem pe o ipoteză că unul dintre robineți, sau una dintre vanele care deschideau sau închideau distribuirea gazelor să fi fost defectă. Există posibilitatea ca acea vană să o închizi dar să nu se oprească gazele. Astea sunt aspecte la care ne vor răspunde tot cei de la INSEMEX”, a adăugat șeful Direcției Investigații Criminale din Poliția Română.

„Nu există în momentul de față niciun indiciu, absolut niciun indiciu ca acolo să fi fost un dispozitiv exploziv”

„Noi am ridicat atât vanele, robineții, sigiliul, bucățile de cablu, bucata de țeavă și, evident, alte obiecte, mijloace de probă care ar putea să ne ajute pe noi în anchetă. Suntem în curs de desfășurare a activităților pentru a identifica și pentru a individualiza ceea ce au făcut efectiv fiecare dintre cei care s-au apropiat. Pe de o parte, la verificările de gaze, ulterior, la verificarea făcută de firma privată și așa mai departe.

Întrebat dacă a fost găsită vreo urmă de explozibil, Cristian Gheorghe a precizat că „nu există în momentul de față niciun indiciu, absolut niciun indiciu ca acolo să fi fost un dispozitiv exploziv, amestecuri pirotehnice sau substanțe explozive dedicate pentru acest lucru. Am făcut verificări și în acest sens, în mod direct.

