Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași susține, într-un răspuns pentru Digi24, că a intervenit prompt în cazul focarului de la Spitalul „Sfânta Maria”, în urma căruia șapte copii au murit infectați cu o bacterie. Cu toate acestea, raportul de control al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, arată că timp de două săptămâni, instituția nu a luat nicio măsură.

La Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași, în ultimii ani au fost trei-patru oameni care s-au rotit la conducerea instituției, în funcție de partidul aflat la putere. În acest moment, DSP este condusă de directorul adjunct care a dat toate aprobările către Spitalul „Sfânta Maria”, potrivit cărora acolo totul funcționa corect.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat luni că pentru conducerea spitalului o să fie concurs într-o lună. Fosta manageră este în continuare directoare medicală, iar manager interimar este un medic chirurg pediatru.

DSP a răspuns la solicitările jurnalistei Digi24 Carla Tănasie pentru un punct de vedere în acest caz, unde se pot observa contradicții mari între ce a constatat Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, trimise de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ce spune instituția.

Direcția de Sănătate Publică Iași susține că a luat măsuri încă de la începutul lunii septembrie, însă raportul de control al ministrului Sănătății arată că, în acea perioadă, nu a fost implementată nicio acțiune.

De asemenea, în răspunsul pentru Digi24, DSP spune că au fost luate măsuri și către sfârșitul lunii, dar, de fapt, au fost luate măsuri abia după ce acest caz a apărut în spațiul public și după ce ministrul Sănătății a decis să trimită acolo cele două instituții de control.

Răspunsul DSP la solicitările Digi24 se poate citi integral AICI.

Luni a avut loc o conferință de presă la spital, în urma căreia s-a constatat că în secția ATI nu există chiuvete în saloanele pacienților și că personalul medical nu are unde să se spele pe mâini. Cu toate acestea, DSP a dat aviz că totul este în regulă.

Șase copii au murit din cauza unei infecții în secția de terapie intensivă, la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Ulterior, un bebeluş adus de la Iaşi a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală.

Editor : C.S.