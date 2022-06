Autoritățile locale din Neamț nu reușesc să explice care ar putea fi cauza prăbușirii podului de la Luțca și nici de ce se circula pe el, în condițiile în care nu se făcuse recepția lucrării. Pe de altă parte, oamenii locului spun că încă din luna martie se auzise că podul are fisuri și că era instabil și dau vina pe corupție și „hoție”.

Prăbușirea podului din Neamț a intrat în vizorul DNA. Procurorii anticorupție verifică modul în care s-a făcut lucrarea, precum și cât de legală a fost decizia de reluare a circulației pe pod. Pe de altă parte, premierul Nicolae Ciucă a trimis armata să găsească o soluție urgentă pentru restabilirea transportului. Soluția provizorie a autorităților este de a construi un pod din pontoane pentru a se putea relua circulația peste râul Siret.

„Mister” în jurul prăbușirii podului de la Luțca

- Nu știați că se circulă pe acel pod? Se circulă de mai bine de jumătate de an, a fost întrebat vineri într-o conferință de presă Dragoș Victor Chitic, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț.

- Toată lumea din județ știa, recunoaște oficialul.

- Știa toată lumea? Și de ce nu s-a luat nicio măsură dacă totuși recepția nu era făcută și știați că se circulă? a insistat jurnalista.

- Nu știu să vă răspund la această întrebare. Eu personal nu răspund de această zonă din cadrul CJ, a fost răspunsul lui Dragoș Victor Chitic.

- Puteți să ne spuneți ce alte lucrări mai sunt făcute de aceeași firmă de construcții în acest moment?

- Nu, nu am această informație. Eu personal am aflat ieri din presă despre firma care a lucrat acolo. Eu personal nu am fost pe acel șantier, a răspuns vicepreședintele CJ Neamț.

Nici la firma de construcții care s-a ocupat de lucrările de la pod nu a fost niciun reprezentant în măsură să ofere vreo explicație. „Nu răspunde momentan la telefon niciunul dintre ei”, ne spune o angajată.

„Îmi spuneau oamenii de pe acolo că pocnea podul”

Proprietarul firmei al cărei șofer de camion a ajuns la spital spune că era pentru prima dată când circula pe această rută, dar că lumea vorbea despre instabilitatea podului.

„Îmi spuneau oamenii de pe acolo că pocnea podul”, a declarat pentru Digi24 Nicolae Malașcă, patronul firmei de transport.

O echipă de experți militari din Iași, trimiși de premierul Ciucă, au făcut evaluări pentru a găsi o soluție temporară pentru transport în zonă. Până atunci, circulația între Sagna și Roman se va face pe o rută ocolitoare.



Oamenii sunt revoltați și spun că vinovate pentru ce s-a întâmplat sunt autoritățile locale.

„Ce a promis domnul Arsene? În găurile acelea a băgat polistiren, să astupe, în loc să bage balastru? Unde a pus balastrul, în buzunar? Așa facea podul (gest care indică vibrațiile - n.r.) Mi-era și frică, zic mă, ferească Dumnezeu, ăsta nu mai tine mult! Și n-a durat juma' de oră și s-a dus podul!”, a povestit un bărbat revoltat.

„Erau fisuri pe pod, așa se anunțase de prin luna martie, cam așa”, spune o femeie din partea locului.

„Sunt vinovați hoții care fură. Asta este România noastră, doamnă! Și e păcat, că am ajuns să credem că este normal. Deci, această hoție a devenit normalitate. Nu este bine!”, comentează un șofer.

Pe lângă ancheta pentru vătămare corporală din culpă, au mai fost deschise alte două dosare penale, unul pentru abuz în serviciu și unul instrumentat de DNA pentru infracțiuni asimilate celor de corupție.

La Tupilați, un alt pod pare să fie în pericol

Pe de altă parte, prăbușirea podului din județul Neamț trage un semnal de alarmă în privința producerii unor incidente identice. În Tupilați, la o distanță de numai 37 de kilometri de Luțca, un alt pod pare că a fost reabilitat doar de ochii lumii. Imaginile sunt grăitoare, iar traversarea râului s-ar putea transforma într-o tragedie în orice moment.

Podul, care traversează râul Moldova, are o vechime de peste 100 de ani și are în sfârșit șansa de a fi consolidat.

„Am avut numeroase discuții pe tema aceasta atât cu domnul președinte, cât și cu domnul director Conachi și am fost anunțati - și am și văzut proiectul, în definitiv - care se depune pe Anghel Saligny sau dacă nu se aprobă, se împrumută bani și se reabilitează podul”, a declarat pentru Digi24 Petru Gherghel, primarul din Tupilați.

Problemele au apărut în 2019, după ce o viitură „a spălat” pilonii de susținere ai podului. Expertizele ulterioare au constatat însă că structura de rezistență nu ar fi fost afectată.

Totuși, după incidentul de la Luțca, localnicii se tem și spun că ar fi nevoie de reparații.

„În general, toate-s bune la noi în afară de pod. La el, cum e acum, trebuie pusă restricție de tonaj. A mai fost ceva pe la picioare, l-au consolidat jos, pe la picioare, i-a mai pus betoane, întărituri”, povestește un localnic mai în vârstă.

„De atâta timp e asta, ar trebui reparat. Acum arată rău, nu mai arată cum a fost nou”, spune un altul.

Până la reabilitare, însă, șoferii vor trece peste apa Moldovei ca și până acum: cu mult curaj.

Tradiția lucrărilor de mântuială la români

Tragedia evitată - cu mult noroc - la Neamț reamintește de un nărav autohton periculos: atribuirea de lucrări publice pe baza unor criterii discutabile. Există și alte exemple în ultimii ani de lucrări acordate unor firme de casă, făcute de mântuială, dar inaugurate cu fast, ca să dea bine la imagine.

De pildă, nici pasajul Basarab din București, una din cele mai mari lucrări de infrastructură urbană din România, nu a primit recepția, deși pe acest pasaj se circulă de 11 ani.

Poate cea mai gravă situație a fost înregistrată la Timișoara. În urmă cu mai bine de patru ani, poarta de intrare în oraș era luată de vânt, în timpul unei furtuni. Un tânăr a murit atunci, strivit în mașina peste care a căzut construcția. Poarta fusese instalată cu doi ani înainte și costase 56 de mii de euro.

„Nu face Primăria în momentul de faţă expertiză. Eu vreau să las şi îndemn pe toată lumea să lase organele de anchetă să îşi facă ce vor. Şi expertiză, şi acolo, şi la una pereche cu cea care s-a prăbuşit. Nu trebuie perturbate organele de anchetă”, declara Nicolae Robu, primarul de atunci al Timișoarei.

Edilul liberal de la vremea respectivă nu mai este în funcție acum. Zece persoane implicate în ridicarea panoului sunt cercetate de procurori, fără o concluzie deocamdată.

Anul trecut în toamnă, un ponton inaugurat de șase oficiali s-a scufundat la nici o lună de la inaugurare, la Mahmudia. Printre cei care se înghesuiau la momentul festiv se număra și Raluca Turcan, ministrul liberal al muncii la momentul fotografiei. Din fericire, pe ponton nu era nimeni. Era destinat copiilor cu nevoi speciale din județul Tulcea.

București. În 2017, întreg tavanul școlii 141 se prăbușea. Și atunci, tragedia a fost evitată grație norocului. Copiii nu erau la cursuri întrucât era „Săptămâna altfel”, aşa că nimeni nu a fost rănit. Edilul social-democrat de atunci al Sectorului 5, Daniel Florea, recunoștea, după ce imaginile au apărut public, că de fapt școala ar trebui demolată și refăcută integral.

În Călărași, Drumul Județean 403, din Bărăgan, a devenit coșmarul șoferilor. Asfaltarea anunțată de Consiliul Județean a fost făcută doar parțial. 22 de kilometri de drum au fost decopertați și apoi uitați. Asfaltul promis încă din noiembrie 2019 n-a mai ajuns, așa că porțiunea de drum arată ca o albie de râu secată, plină de piatră și de praf, un adevărat pericol pentru șoferi. Iată imaginile:

Editor : Luana Pavaluca