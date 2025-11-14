Live TV

Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică

Data publicării:
Catalina-Poiana, sefa colegiului medicilor bucuresti
Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor București. Sursă foto: cmb.ro

Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiţei de 2 ani care a murit joi, la o clinică stomatologică din București, a anunțat vineri preşedinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.

„Am întrunit astăzi de urgenţă biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor Bucureşti şi în urma şedinţei s-a luat decizia autosesizării în acest caz. Nu avem date suplimentare în acest caz, aşteptăm ancheta disciplinară”, a afirmat medicul, potrivit Agerpres.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale la clinica stomatologică.

„Mi-e greu în momentul de faţă să vă spun cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, ştiu că este vorba despre o intervenţie din zona stomatologică, cu anestezie generală prin procedură intravenoasă. Am discutat cu Corpul meu de Control şi cu Inspecţia Sanitară de Stat, care mâine (vineri - n.r.) vor verifica din punct de vedere administrativ dacă această clinică respecta toate protocoalele şi toate normativele în vigoare pentru astfel de intervenţii medicale sub anestezie generală. Şi sigur că, din punctul de vedere al conduitei terapeutice şi al modului în care a fost abordat medical pacientul, Colegiul Medicilor se va pronunţa”, a declarat Alexandru Rogobete.

Tatăl copilei a declarat că fetița trebuia să facă două tratamente de canal, iar analizele acesteia indicau valori de șase ori mai mari la ficat. 

„Nu am ce să vă spun, durerea e prea mare. Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu știu ce a fost, inconștiență, neatenție”, a adăugat bărbatul.

Pe de altă parte, reprezentanții clinicii stomatologice au transmis că, în 11 ani de activitate, au realizat fără probleme 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă.

O fetiţă de 2 ani a murit joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. Aceasta fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

Poliţia a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30, despre acest caz.

Colegiul Medicilor Stomatologi Bucureşti a transmis vineri că va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile în cazul decesului fetiţei.

