"Graduatorul care crește viteza locomotivei a luat trepte necontrolat, n-a mai ascultat comanda". Ipotezele accidentului de la Galați

Anchetatorii care investighează accidentul feroviar produs sâmbătă seară la Galați iau în calcul atât o eroare umană, cât și o defecțiune tehnică. Conductorul unui tren personal a murit după ce locomotiva a intrat cu viteză în primul vagon de călători în timpul manevrelor de cuplare. Alți 3 oameni sunt răniți. Este al doilea accident grav pe calea ferată în ultimele două săptămâni, după cel din Teleorman, când un tren de călători a lovit un marfar.

Totodată, a fost deschis dosar penal în legătură cu acest accident feroviar. Ceasul vitezometrului locomotivei, care a lovit în plin vagonul, a rămas blocat la 75 de kilometri pe oră, arată primele date ale anchetei. Mecanicul susține că locomotiva a accelerat brusc, iar sistemul de frânare nu a funcționat.

Astăzi, la locul accidentului, sunt așteptați mai mulți inspectori CFR.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu spune că a solicitat CFR Călători să înceapă urgent verificări tehnice. Iar de luna viitoare toți mecanicii de tren vor fi reevaluați.

Sâmbătă seară au fost haos și momente de groază pe peronul gării din Galați, unde răniții au primit primul ajutor. Câteva momente înainte, oamenii priveau împietriți cum locomotiva care urma să se cupleze cu trenul se îndrepta cu mare viteză către primul vagon

Martor: "Eram cu copiii afară sub pod. Am văzut când a trecut cu viteză. Eu am lucrat în domeniu și am zis că ceva e în neregulă, prea e cu viteză în gară. N-a durat 10 secunde si am auzit bufnitura."

Traian Preoteasa, directorul CFR Călători: "La manevra de cuplare a locomotivei cu trenul de călători care urma să plece la Mărășești, din cauza vitezei mari, vom citi banda si vom vedea ce viteză a avut, a fost o tamponare violentă. Locomotiva va trece la probe în orele următoare. Am înțeles că e unul dintre mecanicii buni și cu experiență."

Motivul accidentului e mai curând o defecțiune tehnică, susține liderul unui sindicat CFR.

Rodrigo Maxim, lider de sindicat la CFR: "Subfinanțarea CFR Călători a dus la faptul că au locomotive vechi și cu multe probleme. Iau foc, rămân defecte. Acum, se pare ca graduatorul locomotivei a crescut viteza. Era un mecanic cu experiență. a încercat să facă tot ce a depins de el, numai că locomotiva nu l-a mai ascultat. Graduatorul, cel care crește viteza locomotivei, a lua trepte necontrolat. N-a mai ascultat comanda dată de mecanic."

Toate variantele posibile sunt cercetate, spune șeful Agenției de Investigații Feroviare.

Laurențiu Dumitru, directorul AGIFER: "În funcție și de chestionarea persoanelor, de înregistrările pe care le vom descărca de pe locomotivă, ne vom putea forma o idee ca să ducem investigația mai departe și să finalizăm un raport care să spună cu claritate care au fost factorii care au cauzat accidentul și să emitem recomandări de siguranță."





