Viorica Dăncilă ar propune-o din nou pe Dana Gîrbovan la Justiție, dar nu e sigură că judecătoarea își mai dorește

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Constanța, că în situația restructurării Guvernului, ar propune-o din nou, „cu toată încrederea”, pe Dana Gîrbovan în funcția de ministru al Justiției, dar că nu crede, totuși, că judecătoarea își mai dorește acest lucru.

„Dacă ar fi după mine, aș propune-o cu toată încrederea pe Dana Gîrbovan. Dar nu cred că își mai dorește domnia sa. (...) Ați văzut că sunt persoane care nu vor să meargă mai departe, pentru că nu au înțeles acest refuz al președintelui. Și e normal să reacționeze așa. Nici noi nu am înțeles de ce a respins persoane mai mult decât pregătite. Mai mult, avem respingerea a propunerilor de cinci miniștri, ceea ce nu înseamnă un semn de normalitate. Cred că modul cum s-a prezentat Dana Gîrbovan a demonstrat acest lucru”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată, vineri, într-o conferință de presă la Constanța dacă ar propune-o din nou ministru al Justiției pe Dana Gîrbovan, în situația restructurării Guvernului.

Viorica Dăncilă a precizat, vineri, că o decizie în privința menținerii nominalizării Danei Gîrbovan la Justiție va fi luată la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de sâmbătă.

„Eu am fost foarte bucuroasă când Dana Gîrbovan a acceptat să vină ministru al justiţiei. Am vrut un magistrat care cunoaşte foarte bine modul de lucru, un magistrat care se bucură de respectul celorlalţi, am vrut o persoană independentă, pentru că nu trebuie numai să afirmăm că vrem independenţa justiţiei, aceasta trebuie într-adevăr să se realizeze. Şi cred eu că prin propunerea pe care am făcut-o şi modul în care s-a prezentat Dana Gîrbovan, cele 12 puncte cu care a venit în faţa cetăţenilor, a demonstrat acest lucru. Vom discuta mâine (sâmbătă - n.r.) şi vom vedea care este decizia finală”, a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată dacă doreşte pentru postul de ministru al justiţiei o persoană independentă politic.

Controversa iscată de demisia judecătoarei Dana Gîrbovan

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, cerându-i să solicite aprobarea Parlamentului, pentru că guvernul și-a schimbat componența politică. În plus, președintele a spus că propunerile de miniștri pe care le-a primit sunt „pur și simplu inacceptabile”, iar în privința Justiției a spus că nu va tolera „propuneri care sunt total împotriva valorilor democratice”.

Ulterior, Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, a anunțat că își va retrage demisia din magistratură - pe care și-o depusese în perspectiva că va fi numită ministru. „În noul context, aceasta nu mai este necesară, motiv pentru care îmi voi retrage demisia depusă și voi cere Secției pentru judecători a CSM să ia act de acest fapt”, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Citiți și: Cum a salvat-o Lia Savonea pe Dana Gîrbovan. Aprobarea demisiei din magistratură nu a fost trimisă de CSM la Iohannis

Retragerea demisiei judecătoarei este însă controversată, din cauză că procedura legală nu s-a finalizat. Dana Gîrbovan nu ar mai putea fi primită în magistratură pentru că, dacă se consideră că încă era judecător în momentul în care propunerea de ministru a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis, este afectat principiul separației puterilor în stat. Asta înseamnă că Gîrbovan făcea parte și din puterea judecătoreacă, și din cea executivă.

Citiți și: Iohannis, replică dură pentru CSM: Nu am justificat respingerea judecătorului Gîrbovan, ci a cetățeanului Gîrbovan

Lia Savonea, în război cu Klaus Iohannis. Secția pentru Judecători din CSM: Nu acceptăm ordine de la un președinte aflat în campanie

(surse: Mediafax, Agerpres)

Editare web: Luana Păvălucă