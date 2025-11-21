După ce Nicușor Dan a calificat situația privind eliberarea din funcție a lui Ludovic Orban drept „o telenovelă”, fostul consilier prezidențial a afirmat vineri, 21 noiembrie, că au avut „unele diferențe de poziționare” și că viața sa „nu este o telenovelă”.

Ludovic Orban a ținut să-i dea puțină dreptate președintelui, precizând că au avut unele diferențe de poziționare. Acesta a explicat și că nu „l-a căutat în coarne” pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Ba mai mult, a afirmat că a criticat Partidul Social-Democrat.

„Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România. Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca egent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.

P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte.”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Mesajul acestuia vine după ce Nicușor Dan a fost întrebat de ce l-a demis din funcția de consilier prezidențial și cum comentează declarațiile liderului partidului Forța Dreptei, potrivit cărora șeful statului ar avea mai degrabă o datorie față de el.

Președintele a arătat cum ar fi trebuit să decurgă lucrurile în mod normal: „Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «Îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: «Ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”.

Referitor la eliberarea sa din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban a explicat marți că nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poartă pică acestuia.

