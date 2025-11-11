Live TV

Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară, după ce a fost plasat sub control judiciar

Andreea Dobra Data publicării:
Mihai Barbu.
Mihai Barbu. Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
Din articol
Anchetat pentru trafic de influență în dosarul „Bogos” Suspendat din toate funcțiile din PNL Sindicatele au cerut demisia lui Mihai Barbu

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcție după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. 

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, domnul Mihai Barbu și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anchetat pentru trafic de influență în dosarul „Bogos”

Mihai Barbu, care a fost și președinte interimar al PNL Vaslui, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii DNA Iași, în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Barbu este acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, potrivit anchetatorilor.

Începând cu luna februarie 2025, el și-ar fi exercitat influența politică pentru a-l ajuta pe Fănel Bogos să obțină aproximativ 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, în baza unui dosar de despăgubiri depus de firma acestuia.

Conform DNA, Mihai Barbu ar fi intermediat întâlniri ale lui Fănel Bogos cu înalți funcționari ai statului, cu directorul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dar și cu diverși oameni politici. În plus, ar fi exercitat presiuni asupra conducerii ANSVSA pentru a facilita obținerea sumelor vizate.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la Bolojan, a fost pus sub control judiciar. Reacția PNL

Suspendat din toate funcțiile din PNL

După anunțul DNA, Partidul Național Liberal a comunicat că Mihai Barbu este suspendat din toate funcțiile deținute în partid pe durata aplicării controlului judiciar, iar conducerea Filialei PNL Vaslui va fi preluată temporar de deputatul de Iași, Alexandru Muraru.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat luni, 10 noiembrie, precizând că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să trimită către Cabinetul premierului o cerere de revocare a lui Mihai Barbu din funcția de președinte al ARF.

„I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu, şi mă aştept că această revocare să fie semnată foarte repede”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după ședința de luni Biroului Permanent Național al PSD.

El a mai spus că „e o chestiune care trebuia să se întâmple probabil la finalul săptămânii trecute”.

„Decizia de demitere a lui Mihai Barbu este la prim-ministru”, a declarat Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui

Sindicatele au cerut demisia lui Mihai Barbu

Blocul Național Sindical (BNS) a cerut deja public înlăturarea sa, acuzând că menținerea în funcție a unui oficial anchetat penal „pune sub semnul întrebării integritatea proiectelor derulate prin ARF”.

„Solicităm Prim-ministrului României demiterea domnului Mihai Barbu din funcția de Președinte al ARF până la clarificarea situației judiciare”, au transmis sindicaliștii.

Demisia survine într-un moment critic pentru instituție, care gestionează programele de achiziții și investiții feroviare din PNRR și fonduri europene. Retragerea lui Mihai Barbu vine cu doar câteva luni înainte de expirarea termenului PNRR, program în cadrul căruia sunt cumpărate mai multe rame electrice.

CITEȘTE ȘI: Blocul Național Sindical a cerut demiterea lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, după perchezițiile DNA

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
diana buzoianu la o sedinta
5
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presedintele României, Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e...
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
După Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu spune că reacția CSM e...
Comuna-Grindu-Tulcea
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata...
Ultimele știri
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa
Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București
Concediere
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”
sorin grindeanu
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui
donald trump
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”
marius isaila la dna-Mediafax Foto-Liviu Adascalitei 1
Un fost senator PSD a fost arestat pentru cumpărare de influență. Marius Isăilă ar fi promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării
Partenerii noștri
Pe Roz
„Wow! Un munte de energie!”. Goldie Hawn, antrenament pe trambulină la 79 de ani: „Dansează ca și cum nimeni...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cine răspunde pentru infiltrațiile din tavan. Proprietarul de la ultimul etaj sau asociația de locatari?
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Este incredibil să constanţi transformarea!" Maria Sharapova, din nou în lumina reflectoarelor
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Dustin Hoffman și soția sa, apariție rară și plină de tandrețe. Tocmai au sărbătorit 45 de ani de mariaj, iar...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...