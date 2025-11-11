Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară, după ce a fost plasat sub control judiciar

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcție după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, domnul Mihai Barbu și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Anchetat pentru trafic de influență în dosarul „Bogos”

Mihai Barbu, care a fost și președinte interimar al PNL Vaslui, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii DNA Iași, în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Barbu este acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, potrivit anchetatorilor.

Începând cu luna februarie 2025, el și-ar fi exercitat influența politică pentru a-l ajuta pe Fănel Bogos să obțină aproximativ 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, în baza unui dosar de despăgubiri depus de firma acestuia.

Conform DNA, Mihai Barbu ar fi intermediat întâlniri ale lui Fănel Bogos cu înalți funcționari ai statului, cu directorul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dar și cu diverși oameni politici. În plus, ar fi exercitat presiuni asupra conducerii ANSVSA pentru a facilita obținerea sumelor vizate.

Suspendat din toate funcțiile din PNL

După anunțul DNA, Partidul Național Liberal a comunicat că Mihai Barbu este suspendat din toate funcțiile deținute în partid pe durata aplicării controlului judiciar, iar conducerea Filialei PNL Vaslui va fi preluată temporar de deputatul de Iași, Alexandru Muraru.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat luni, 10 noiembrie, precizând că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să trimită către Cabinetul premierului o cerere de revocare a lui Mihai Barbu din funcția de președinte al ARF.

„I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu, şi mă aştept că această revocare să fie semnată foarte repede”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după ședința de luni Biroului Permanent Național al PSD.

El a mai spus că „e o chestiune care trebuia să se întâmple probabil la finalul săptămânii trecute”.

„Decizia de demitere a lui Mihai Barbu este la prim-ministru”, a declarat Grindeanu.

Sindicatele au cerut demisia lui Mihai Barbu

Blocul Național Sindical (BNS) a cerut deja public înlăturarea sa, acuzând că menținerea în funcție a unui oficial anchetat penal „pune sub semnul întrebării integritatea proiectelor derulate prin ARF”.

„Solicităm Prim-ministrului României demiterea domnului Mihai Barbu din funcția de Președinte al ARF până la clarificarea situației judiciare”, au transmis sindicaliștii.

Demisia survine într-un moment critic pentru instituție, care gestionează programele de achiziții și investiții feroviare din PNRR și fonduri europene. Retragerea lui Mihai Barbu vine cu doar câteva luni înainte de expirarea termenului PNRR, program în cadrul căruia sunt cumpărate mai multe rame electrice.

