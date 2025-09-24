Live TV

Ministerul Mediului: Unde s-au înregistrat valori de peste 7 ori mai mari decât limita admisă, în urma degajărilor mari de fum

fum inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că „există un laborator mobil care a fost trimis pentru a măsura toate concentrațiile. Este evident o depășire, dar vrem să știm exact și cu cât”. Vatra Luminoasă este locul în care există acest laborator mobil. Mai există de asemenea și stațiile fixe de monitorizare, unde au fost înregistrate deja concentrații foarte ridicate, mai ales pe stația de la Bulevardul Basarabia.

Ministerul Mediului anunță că stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic.

Din cauza vântului care bate din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, extinzându-se dincolo de sectoarele 2, 3, 4 și 5 și afectând acum și sectoarele 1 și 6, anunță ministerul Mediului.

Recomandări pentru populație (în coordonare cu Ministerul Sănătății și DSU):

  • evitați deplasările în aer liber în zonele afectate;
  • țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație și aer condiționat care pot aduce fum în interior;
  • dacă ieșirea este absolut necesară, protejați nasul și gura cu materiale textile umezite;
  • persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni respiratorii sau cardiace) să evite cu strictețe expunerea;
  • dacă apar simptome de disconfort respirator, apelați imediat 112.

Ministerul Mediului, împreună cu Direcția Județeană de Mediu București și Garda Națională de Mediu, monitorizează permanent calitatea aerului. Autolaboratorul mobil a fost deplasat în zona Vatra Luminoasă, pentru a capta date suplimentare în timp real.

