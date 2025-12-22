Live TV

Alina Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest"

alina gorghiu in studioul digi24
Alina Gorghiu. Foto: Captură TV Digi24

Deputatul PNL Alina Gorghiu declară luni că asistăm la o criză a sistemului judiciar iar declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Potrivit acesteia, cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul CSM, alături de magistraţi, pentru un dialog onest, profesionist şi echilibrat, din care să rezulte soluţii reale de îmbunătăţire a problemelor din sistem.

„În contextul actual, asistăm la o criză a sistemului judiciar. Declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Expunerea conflictelor interne în spaţiul public, sub formă de poziţionări contradictorii sau măsuri luate sub presiunea momentului, alimentează neîncrederea oamenilor într-un sistem care ar trebui să inspire stabilitate, rigoare şi echilibru”, spune Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook.

Gorghiu arată că „justiţia nu poate funcţiona ca o piaţă, cu dispute purtate la vedere şi bălăcăreală publică, iar problemele reale ale sistemului trebuie discutate şi rezolvate în interiorul cadrului instituţional, prin dialog profesionist şi mecanismele legale existente, până când se ajunge la soluţii coerente şi sustenabile, pentru ca efectiv au toate pârghiile”.

„În acest context, întâlnirea de astăzi de la Cotroceni dintre Nicuşor Dan şi un grup restrâns de magistraţi transmite un semnal important: este corect şi necesar ca magistraţii care semnalează probleme în sistem să fie ascultaţi şi trataţi cu respect. Dialogul este esenţial într-un stat de drept. În acelaşi timp însă, respectul instituţional trebuie să fie egal. La fel de mult trebuie respectaţi şi acei magistraţi care aleg să îşi rezolve eventualele probleme în interiorul sistemului, cei care nu consideră că există disfuncţionalităţi majore sau cei care cred că soluţiile la problemele sistemului trebuie căutate prin mecanismele instituţionale existente. Un stat matur nu funcţionează validând o singură voce sau o singură formă de exprimare, ci recunoscând legitimitatea tuturor acestor abordări”, menţionează liberala.

Alina Gorghiu mai afirmă că rezolvarea acestei crize nu se poate reduce la bifarea unor căsuţe într-un formular sau la exerciţii formale de consultare care dau doar impresia de dialog.

„Crizele reale nu se rezolvă administrativ, ci prin asumare şi dialog instituţional autentic. Cred că un pas cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul CSM, alături de magistraţi, pentru un dialog onest, profesionist şi echilibrat, din care să rezulte soluţii reale de îmbunătăţire a problemelor din sistem”, menţionează deputatul PNL.

Alina Gorghiu mai declară că un lucru trebuie spus foarte limpede: rezolvările sunt în interiorul sistemului judiciar, nu în afara lui.

„Putem adopta cele mai bune legi din lume şi le putem modifica ori de câte ori este nevoie. Dar, dacă aceste legi nu sunt aplicate cu bună-credinţă, cu responsabilitate şi cu respect pentru spiritul lor, problemele vor reveni de fiecare dată. Adevărata maturitate instituţională nu se vede în declaraţii spectaculoase sau competiţii de imagine, ci în capacitatea instituţiilor de a gestiona crizele cu echilibru, responsabilitate şi respect pentru statul de drept”, explică Gorghiu.

