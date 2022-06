Cîțu îi răspunde lui Ciolacu: Aceste intervenții cu bocancii în economie mi-aduc aminte de sistemul comunist

Președintele Senatului, Florin Cîțu, a declarat, luni, ca răspuns la declarațiile lui Marcel Ciolacu privind reforma Codului Fiscal că „nu putem să menținem acest climat de atac continuu asupra sectorului privat, doar pe generalități”.

„Dacă domnul Ciolacu știe de vreo companie care nu-și plătește (impozitele – n.red.), să vină nouă să ne spună care este acea companie. Dar nu putem să menținem acest climat de atac continuu asupra sectorului privat, doar pe generalități. Dacă știe ceva, să vină să spună. Ăia care n-au plătit să meargă la pușcărie. Nu poți să menții acest climat în care nimeni nu știe ce să facă și după aia ne mirăm că nu vrea nimeni să investească în România.

Dacă se concentrează PSD pentru implementarea PNRR, toate aceste lucruri se rezolvă. Acolo avem eliminarea excepțiilor. Doar că PSD una spune și alta face. Anul acesta a mai fost introdusă o excepție pentru un sector. Deci nu poți să spui că vrei să elimini excepțiile, dar în același timp să introduci alte excepții. Undeva există o dublă personalitate în PSD care vorbește una dar face alta. Implementarea PNRR, reforma pensiilor, eliminăm pensiile speciale pentru că toate pensiile sunt pe contributivitate. Reforma salarizării, avem salarii care sunt legate de performanță, reforma administrației publice. Le facem pe toate, luăm 30 de miliarde de euro, bani jumătate gratis, jumătate la dobândă zero, nu la dobânzile astronomice la care se finanțează astăzi Ministerul Finanțelor și dezvoltăm România. Este foarte simplu. Doar să vrei. De ce nu se face? Nu știu.

Am văzut că a preluat domnul premier din ceea ce spun eu de șase luni de zile. Este bine că mai mulți liberali încep să vorbească public și să spună, pentru că noi am venit la guvernare cu «votați doi oameni» pe o anumită platformă. Programul de guvernare are amprenta PNL cu o anumită platformă, PNRR este important, sunt 30 de miliarde de euro acolo”, a declarat Florin Cîțu.

Legat de propunerea PSD de plafonare a prețurilor la carburanți, Florin Cîțu spune că „o măsură mai bună fără să intervii cu bocancii în economie e aceea de a reduce contribuțiile și asta înseamnă să crești veniturile tuturor românilor și ei să facă ce vor cu acei bani. Aceste intervenții cu bocancii în economie mi-aduc aminte de sistemul comunist. Nu e o surpriză, PSD vine din PCR.

Eu nu o văd ca pe o soluție. S-a mai propus. Și în 2020 se țipa foarte mult să plafonăm prețurile. Atunci am spus că aceasta duce la penurie, după ce plafonezi prețurile într-un anumit sector.

O scădere a TVA poate să însemne venituri mai mici la buget pe termen scurt, poate să ducă, dacă este un TVA regionalizat, reducerea prețurilor. Dar asta înseamnă că trebuie să ții sub control cheltuielile. Dacă este o scădere TVA care mărește deficitul și trebuie să te împrumuți mai mult asta destabilizează toată economia.

Pentru reducerea inflației și a dobânzilor este una singură: menținerea deficitului la 5,8% din PIB și chiar mai ambițios și în plus BNR să-și facă treaba.

Astăzi, administrarea economiei, care e făcută de PSD, este suboptimală. Dacă nu poate să facă față, nu este nicio rușine. Oricine de la PNL poate să preia mandatul și va fi un rezultat mai bun”.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineață la sediul de partid că vrea modificarea Codului Fiscal iar companiile care au avut „venituri excepționale” de pe urma pandemiei și a crizelor de energie și carburanți să depună „un efort”.

Ciolacu a mai spus că pensiile speciale ar trebuie impozitate progresiv în funcție de venit. Acesta a mai spus că s-a „săturat la fiecare discuție să apară tot felul de tiriplici care vin și-și dau cu părerea după ce au distrus România și să spună ce se întâmplă și cum creionează ei viitorul luminos și cât de bună este cota unică”.

Deputatul PSD Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, îi îndeamnă pe „colegii liberali” să discute „cu un domn, electron liber, care de atâtea luni doar bagă bățul prin gard, mereu ofuscat, mereu nemulțumit, mereu atotștiutor”, spunând „sper că nu ne cereți nouă să îi mai tolerăm ieșirile deloc principiale și pline de egoism adolescentin”.

Florin Cîțu, a scris, duminică, pe Instagram, că lansează „o provocare pentru Marcel Ciolacu". „Să scazi taxele și totuși să crești veniturile la buget ca procent din PIB așa cum am făcut noi liberalii în 2020 și 2021. PNL poate. Garantez. Cu mandatele pe masă?", arată mesajul lui Cîțu.

Editor : Alexandru Costea