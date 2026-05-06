Moțiunea de cenzură cu cele mai multe voturi din istoria parlamentară a ultimilor 34 de ani a trimis România într-o realitate politică nouă și complicată. În acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți. Nicușor Dan a anunțat consultări informale, iar surse politice susțin că acestea vor începe chiar astăzi.

Din informațiile Digi24, începând de astăzi, liderii partidelor care au fost la guvernare până la moțiunea de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele României Nicușor Dan și să îi transmită acestuia ce au decis în propriile formațiuni. Este vorba despre Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), dar și Kelemen Hunor (UDMR). Vor fi discuții despre cum ar putea să arate o nouă guvernare.

Ultima oară când liderii acestor formațiuni politice au fost la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan încă era premier, iar Partidul Social-Democrat încă nu depusese o moțiune de cenzură. Social-democrații au anunțat-o chiar când liderii erau în discuții cu președintele României.

Nicușor Dan spunea, marți, în prima declarație de după căderea Guvernului Bolojan, că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări formale până în momentul în care nu se va contura o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier.

Șeful statului merge pe acea strategie în care mai întâi să fie discuții, să se arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria, și ulterior să aibă loc consultări oficiale. S-au mai întâmplat astfel de negocieri, în urmă cu mai puțin de un an de zile, însă atunci partidele, tot la Palatul Cotroceni, discutau pentru mandatul lui Ilie Bolojan și au reușit să se pună de acord pentru acesta. Acum, însă, în fiecare partid în parte au fost votate unele rezoluții.

În primul rând, PNL și USR spun că nu vor să mai negocieze cu PSD, pentru că social-democrații au votat o moțiune de cenzură. Pe de altă parte, Partidul Social-Democrat, după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în Executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute. Nicușor Dan are misiunea să aducă la un numitor comun formațiunile considerate de acesta proeuropene.

