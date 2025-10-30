Tanczos Barna, vicepremierul României, a vorbit, în direct la Digi24, despre numirea Oanei Gheorghiu în Guvern, având doar cuvinte de laudă la adresa fostei reprezentante a societății civile care a fost, astăzi, învestită în funcția de viceprim-ministru.

Tanczos Barna a afirmat că Oana Gheorghiu „cu siguranță nu este antiamericană”: „Este o doamnă absolut respectabilă, o doamnă care cu siguranță crede în democrație, crede în libertatea de exprimare, crede și știe cât de importantă este relația SUA-România, NATO-România, cât de important este pentru noi acest parteneriat strategic”.

„A avut o părere personală într-o perioadă în care n-avea nicio legătură cu politicul. Putea să vorbească liber ca cetățean. Așa a spus ea. Asta a fost părerea dumneaei, asta este. Este învățătură de minte pentru toată lumea care, indiferent de domeniu, că este de domeniul privat, ca companie privată, că este ONG, că este sportiv, că este oricine. Când ești la un anumit nivel și vrei să-ți exprimi punctul de vedere, trebuie să te gândești că trebuie să dai socoteală la un moment dat. Sau poate va trebui să dai socoteală pentru părerea exprimată.

Este libertate de exprimare, este toată lumea liberă să vorbească și să spună ce dorește în România, dar dacă vrei să ieși din acel box, din acea cutie și vrei să devii altcineva la un moment dat, cu siguranță se va găsi și după 20 de ani, și după 25 de ani, și după 30 de ani, o propoziție, o declarație. Și trebuie să fim cu toții conștienți că în lumea de astăzi nu mai dispare nimic: nici de pe internet, nici de pe rețelele de socializare”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Barna a declarat că Gheroghiu nu reprezintă o vulnerabilitate pentru Ilie Bolojan: „Este o decizie asumată și susținută și de domnul președinte Nicușor Dan. Noi am mai lucrat cu doamna și în alte proiecte. Chiar este un câștig pentru Guvern și printre politicieni. Este bine să fie persoane care văd diferit lucrurile, care aduc un spirit de noutate, de fresh, de altă viziune, de altă abordare. Noi, după zeci de ani de politică, riscăm să rămânem cu ochelarii de cai și să analizăm lucrurile doar din perspectiva noastră. Când vine și o altă perspectivă la masa Guvernului, este un câștig”, a conchis vicepremierul.

