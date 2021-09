Deși amenință cu depunerea unei moțiuni de cenzură, USR PLUS nu are semnăturile necesare: „Fie ies din guvern, fie susțin moțiunea PSD”

Liderii USR PLUS au discutat trei variante în ședința care a avut loc miercuri, după scandalul din guvern. Variantele luate în calcul de liderii partidului au fost depunerea unei moțiuni de cenzură, retragerea din guvern sau impunerea unor amendamente la proiectul de investiții Anghel Saligny. La finalul ședinței, Dan Barna a anunțat că „toate opțiunile sunt pe masă”. Însă, o moțiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. Astfel, pentru depunerea unei moțiuni este nevoie de 117 semnături. USR PLUS are 80 de parlamentari.

„Fie ies din guvern, fie susțin moțiunea PSD”, au declarat surse politice pentru Digi24.ro, despre opțiunile pe care le au cei din USR PLUS.

În același timp, cei din USR PLUS ar putea să propună o serie de amendamente la proiectul „Anghel Saligny”, discutate în ședința de partid, care vor fi, cel mai probabil, înaintate premierului în ședința de guvern de la ora 19.

Ședința de guvern începută la ora 11:00 a fost întreruptă, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”. Ulterior, după ce s-au retras din ședință pentru discuții, Dan Barna l-a amenințat pe Florin Cîțu cu o moțiune de cenzură.

Cum USR PLUS nu poate depune o moțiune de cenzură, o variantă ar fi să susțină moțiunea anunțată deja de PSD, dar care nu a dat și un termen pentru depunerea acesteia. Marcel Ciolacu declara recent că moțiunea va fi depusă când vor avea suficiente voturi pentru a fi adoptată.

De partea cealaltă, surse din PSD au declarat că este exclus că parlamentarii partidului să semneze o moțiune inițiată de USR PLUS, astfel încât aceștia să strângă cele 117 voturi necesare.

De asemenea, miercuri și cei din AUR au anunțat că vor să depună o moțiune, cum nici AUR nu are suficiente semnături, aceștia ar putea încerca să discute cu USR PLUS, deși ar fi greu de crezut că Guvernul Cîțu ar putea fi demis printr-o moțiune depusă de USR PLUS și AUR.