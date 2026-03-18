Dominic Fritz acuză PSD că urmărește noi alianțe, după blocajul în Parlament: Nu există majoritate pentru propunerile lor inflaţioniste

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, după blocajul din Parlament pe adoptarea bugetului de stat pe 2026, că este evident că PSD caută alte majorităţi. El a arătat că respingerea amendamentului PSD în comisiile de buget-finanţe arată că nu există, în acest moment, o voinţă parlamentară pentru propunerile PSD. „Voi convoca un Comitet Politic, luni, în care voi analiza împreună cu colegii care conduc acest partid cum ne raportăm la această dorinţă evidentă a PSD de a căuta noi alianţe, mai ales cu AUR.

„Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. Am înţeles din declaraţiile unora că nu s-au înţeles la preţ şi a picat această majoritate. Dar asta înseamnă că nu există, în acest moment, o voinţă parlamentară pentru propunerile PSD”, a spus liderul USR, la Parlament.

Dominic Fritz a precizat că, la dorinţa PSD, s-a retestat această voinţă şi din nou a picat la vot.

„Cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest parlament pentru propunerile lor inflaţioniste?”, s-a întrebat el.

Preşedintele USR a arătat că USR nu a votat pentru acest amendament pentru că au spus foarte clar că nu putem să creştem deficitul.

„Orice creştere a deficitului creşte şi preţurile şi loveşte fix în aceşti oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze. De aceea cred că este momentul în care să accepte şi PSD că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliţiei, nici cu alte partide aflate în Opoziţie şi să mergem mai departe şi să dăm un buget la această ţară”, a menţionat Fritz.

Despre discuţia pe care o va avea cu liderul PSD Sorin Grindeanu, vineri, Dominic Fritz a afirmat că el va merge cu propunerea de a nu vota de câte ori e nevoie, pentru a ieşi ceea ce îşi doreşte PSD, ci de a respecta votul de astăzi în comisie, în care de două ori s-a votat şi de două ori nu s-a găsit o majoritate.

El a mai declarat că e evident pentru toată lumea că PSD a votat împreună cu AUR o moţiune de cenzură împotriva Dianei Buzoianu şi PSD a votat împreună cu AUR să se amâne votul pentru noul Avocat al Poporului, care a fost deja agreat în Coaliţie.

„Astăzi, PSD a încercat, dar nu le-a ieşit, să voteze cu AUR o creştere uriaşă a cheltuielilor publice în România. E evident că PSD testează tot felul de alte variante pe lângă această coaliţie şi, mai mult decât atât, transmite tot felul de semnale politice că îşi doreşte să nu mai respecte acordul de coaliţie. Deci e evident că acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi. Şi cred că, într-o situaţie de criză, pentru PSD să genereze crize artificiale politice, este ultimul lucru la care se aşteaptă românii”, a menţionat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a fost întrebat la Parlament ce va face USR dacă PSD va propune înlocuirea lui Ilie Bolojan.

„PSD trebuie să se decidă ce vor, vor la guvernare în această coaliţie sau vor să guverneze cu AUR. Poziţia USR va fi definită. Voi convoca un Comitet Politic pentru ziua de luni, în care voi analiza împreună cu colegii care conduc acest partid cum ne raportăm la această dorinţă evidentă a PSD-ului de a căuta noi alianţe, mai ales cu AUR şi vom trage consecinţele împreună”, a spus Fritz.

El a mai spus că USR va respecta protocolul de Coaliţie.

„Aşa cum am agreat, PNL are dreptul de a propune premierul. PNL l-a propus pe Ilie Bolojan şi Ilie Bolojan are susţinerea noastră şi toate visele astea că alte partide decid cine conduce în celelalte partide sunt absolut greşite”, a subliniat Dominic Fritz.

„Sunt multe voce în PNL care ştiu şi ei că povestea cu brelocul PSD-ului şi ideea de a fi brelocul PSD-ului este dăunătoare pentru Partidul Naţional Liberal. Dar, încă o dată, este o decizie pe care fiecare partid trebuie să o ia. Pentru noi este foarte clar că respectăm acest acord, nu contribuim la alte crize dincolo de cele care deja sunt în lume şi bineînţeles că ne dorim să mergem înainte cu reforme pentru România”, a spus Fritz.

Despre posibilitatea ca actuala coaliţie să se rupă, Dominic Fritz a spus el că nu crede că această Coaliţie se va rupe.

„Eu cred că este nevoie ca toată lumea să înţeleagă că nimeni nu are o majoritate, singur, că este nevoie de înţelegere. Au fost foarte multe idei pe care USR le-a propus care nu au fost preluate. Acum nu ne rupem cămaşa pentru asta şi nu facem mari crize, ci mergem înainte. Acest comportament raţional, responsabil, mă aştept să aibă şi colegii de la PSD”, a subliniat Dominic Fritz.

Despre eliminarea USR din coaliţie, Fritz a spus: „Cei de la PSD pot să aibă ce fantezii vor ei. Important este că îşi asumă o poziţie, dacă vor sau nu să continue această coaliţie. Şi dacă nu, atunci cu cine vor să facă o majoritate sau dacă vor să plece în opoziţie. Asta este o clarificare pe care trebuie să facă PSD. Noi ne facem treaba în cele patru ministere pe care le conducem, cu reforme pentru români, cu responsabilitate pentru România”.

„Noi nu vom guverna cu extremiştii”, a mai spus preşedintele USR.

Editor : C.A.