După Dragoș Anastasiu și Ciprian Șerban, un alt nume din eșalonul politic aduce în atenție problema șpăgii în România. Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit din nou despre momentul în care, la doar 19 ani, a fost nevoit să dea mită la granița cu România, în anul 2003.

„ Am vorbit public despre prima și singura dată când am dat șpagă în România. Am avut 19 ani. A fost chiar la intrare cu autocarul în România, când am venit pentru prima oară și s-a cerut de la fiecare cetățean 10 euro. Vream cu încă trei colegi din Germania, tineri absolvenți de liceu. Era un autocar plin de de oameni, atunci nu aveam curaj să zicem nu, și am plătit cred că un sfert, am plătit 10 euro, ca un mic semn de revoltă. Asta a fost prima și ultima dată”, a mărturisit Fritz la B1TV.

Nu este prima dată când liderul USR vorbește despre acest episod. În 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timișoarei, Fritz declara la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că acel moment l-a „politizat, în sensul bun”.

„Asta pentru mine a fost o experiență care m-a trezit așa și poate m-a și politizat, într-un sens bun. Am observat de-a lungul anilor – în toată sudenția mea veneam cu autocarul, mai târziu când am început să câștig și bani mi-am mai și permis câte un avion - că din ce în ce mai puțini oameni au dat acești 5 euro. Țin minte o situație în care efectiv s-a ridicat un pasager – care mereu se găsește să facă munca murdară - și a mers la prima doamnă care a zis că nu dă și tot așa. A ajuns la mijlocul autocarului și toată lumea a refuzat și atunci persoana respectivă s-a întors rușinat cumva înapoi”, spunea Dominic Fritz atunci.

„Pentru mine, acest nu e foarte puternic. Au fost din ce în ce mai mulți oameni de-a lungul anilor care au refuzat. Pentru mine, asta înseamnă că putem, cu pași mici, să ne facem bine și fiecare contează în această ecuație”, mai sublinia acesta.

Declarația de joi de la B1TV vine într-un moment în care personaje publice sunt aduse în prim-planul discuției despre corupție. Cel mai recent exemplu este Ciprian Șerban, actual ministru al Transporturilor în guvernul condus de Ilie Bolojan, care apare într-un dosar de corupție vechi de aproape un deceniu. Potrivit investigațiilor reluate de Europa Liberă în 2025 și documentate anterior de ReporterIS.ro și Ziarul de Iași, Șerban a dat șpagă de șase ori unor angajați ai unui ocol silvic, înainte să-i denunțe. Cei trei au fost condamnați definitiv, dar cazul ridică semne de întrebare cu privire la felul în care corupția este „negociată” în România.

Editor : M.I.