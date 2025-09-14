Live TV

Scandalul din coaliția de guvernare privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se amplifică. Mai mulți lideri PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce aceasta a spus că plafonarea nu se prelungește, pentru că așa a decis coaliția. Social-democrații susțin că nu au fost de acord cu eliminarea plafonării, iar subiectul nu s-a discutat în ședințele coaliției.

Guvernul a confirmat ieri informația pe surse cum că plafonarea adaosului comercial la alimente nu va mai continua de luna viitoare.

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a transmis că decizia s-a luat în coaliție, fără vreo opinie contrară.

Plafonarea din iulie până în octombrie urma să fie ultima, pentru că măsura a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților.

Apoi au apărut reacțiile social-democraților. Mihai Fifor spune că le-a cerut colegilor participanți la ședințe să verifice dacă s-a discutat în coaliție, dar subiectul nu ar fi fost abordat. Și Adrian Câciu a reacționat dur: spune că Ioana Dogioiu vorbește în afara fișei postului, că poate comunica doar deciziile premierului, nu ale coaliției. Câciu adaugă că cine spune că plafonarea nu a funcționat minte și dă vina pe Ilie Bolojan pentru creșterea inflației.

Radu Miruță, ministrul economiei de la USR, a declarat la Digi 24 că o astfel de decizie nu a fost luată în coaliție.

Nu este singurul scandal dintre partide. Negocierile pentru alegerile la Primăria Capitalei i-au determinat pe social-democrați să amenințe ei cu demisia. Sorin Grindeanu spune că dacă PNL și USR vor face alianță la PMB, va însemna izolarea PSD și, cel mai probabil, ieșirea de la guvernare.

Amenințări cu demisia au venit și de la premier în urmă cu 2 săptămâni, din cauza proiectului privind administrația publică locală, care și acum este în stand-by.

