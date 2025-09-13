Live TV

Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public”

adrian faciu face declaratii la guvern
Adrian Câciu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a declarat fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, care consideră că purtătoarea de cuvânt a Guvernului „ar trebuie să-și ceară scuze public, iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului”. Ioana Ene Dogioiu nu e purtătoarea de cuvânt a coaliției, ci a Executivului, a adăugat deputatul PSD. El consideră că măsura plafonării trebuie să continue, având în vedere că Ilie Bolojan a reușit în doar două luni să crească inflația de la 5,7% la 9,9%.

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului!”, a scris Adrian Câciu, sâmbătă pe Facebook.

Social-democratul a mai spus că Dogioiu „nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coalitiei”.

„Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre coalitia de guvernare nu are valoare pentru că nu este purtator de cuvânt al coaliției. În coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente! În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să creasca inflatia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca masura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%”, a mai spus el.

Fostul ministru de Finanțe a mai precizat că „oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe”.

„Sau, mai știi, poate este un pic influențat(a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii! Nu vă ajunge? Nu v-a ieșit IMCA și acum tot pe jupuire?”, a conchis Câciu.

Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie a fost luată de coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt al Guvernulului Ioana Ene Dogioiu. Ea a adăugat că nu a existat „nicio opinie contrară” în coaliție la momentul în care a fost luată hotărârea. De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că social-democrații se opun renunțării la prelungirea măsurii.  Fermierii au atras atenția Executivului că scoaterea acestei măsuri ar putea duce la o creștere a prețurilor la raft.

Radu Miruță a spus sâmbătă seara, în exclusivitate la Digi24, că decizia de eliminare a plafonării prețurilor la alimente va fi luată în coaliție, în unanimitate, în funcție de „cifrele” prezentate de Ministerul Finanțelor. „Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea Ministerului Finanțelor de a închide bugetul cu banii pe care îi adună”, a spus ministrul Economiei.

