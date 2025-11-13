Ilie Bolojan a refuzat „un blat” pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei, susține Ciprian Ciucu. Cum ar fi reacționat premierul

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit joi, 13 noiembrie, că premierului Ilie Bolojan i s-a „cerut un blat”, întrucât PSD și USR voiau în cursă un alt candidat din partea liberalilor, conform News.ro.

„Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi unii şi alţii, şi PSD şi USR, doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. Şi domnul Bolojan, cu verticalitatea pe care i-o cunoaştem cu toţii, le-a zis: asta ne-a adus aici. Jocurile la masa verde şi faptul că nu intrăm în competiţie cu ce avem mai bun. Şi a refuzat”, a spus Ciprian Ciucu, la Europa FM.

Mai mult, acesta a adăugat că liderul USR, Dominic Fritz, l-a acuzat de blat cu PSD.

„Păi cum faci blat dacă mergi în alianţă electorală cu ei? Unde-i blatul? Când mergi cu ei în alianţă electorală, este asumat. Ăsta-i blat? Nu, blatul este ce a propus domnia sa, să nu candideze Ciucu. Ăla-i blatul. Eu aşa îl înţeleg în limba română, nu ştiu, poate înţelege altfel domnul Fritz”, a declarat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

Amintim că Dominic Fritz a declarat, marţi, la Digi24, că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecut, Ciprian Ciucu a făcut la acel moment „un blat deschis” cu PSD. Din acest motiv, Ciucu „nu este un candidat foarte credibil” în a preîntâmpina revenirea la putere a PSD în Capitală, a afirmat președintele USR.

„Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an. Deci nu este un candidat foarte credibil când este vorba de a fi un candidat care să prevină să revină PSD sau chiar AUR la putere în Bucureşti”, a declarat el.

