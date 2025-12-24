Live TV

Ilie Bolojan, după adoptarea „Ordonanței trenuleț”: „Gestionam bugetul în mod responsabil”. Ce minister intră în 2026 fără datorii

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 decembrie, într-o postare pe Facebook, despre adoptarea cu o seară înainte a „Ordonanței trenuleț”, că Guvernul  gestionează bugetul „în mod responsabil”, iarc actul normativ adoptat asigură stabilitate până la adoptarea bugetului pe anul viitor, „oferind predictibilitate mediului economic”. În mesajul publicat, Boloojan prezintă setul de mpsuri pe care le conține ordonanța și adaugă că „Ministerul Dezvoltării intră în anul 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, „datele arată că statul cheltuiește mai puțin decât anul trecut. Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, față de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei față de 125 de miliarde anul trecut. Practic, statul a economisit 4 miliarde de lei și se menține pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% și 6,5%. Gestionam bugetul în mod responsabil”, a scris premierul pe Facebook.

„Actul normativ este necesar pentru asigurarea stabilității bugetare și pentru funcționarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, oferind predictibilitate mediului economic”, a mai spus șeful executivului, care a continuat cu setul de măsuri din actul normativ, despre care spune că este unul „coerent”, „pe mai multe direcții majore”:

„Reducerea cheltuielilor bugetare și responsabilitate fiscală

  • Reducerea cu 10% a sumelor alocate partidelor și organizațiilor minorităților naționale
  • Amânarea unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare de cheltuieli în domeniul asistenței sociale
  • Introducerea unor reguli mai stricte de control al cheltuielilor și de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice

Relansare economică și stimularea investițiilor

  • Reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% în anul 2026
  • Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 și înlocuirea acestuia cu taxarea cheltuielilor sensibile și a afiliaților
  • Instituirea unei cote unice de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro
  • Eliminarea taxei pe construcții („taxa pe stâlp”) din 2027
  • Scutirea integrală, în anul 2026, de impozit pentru construcțiile agricole (solarii, sere, silozuri, ciupercării)

Simplificări fiscale și digitalizare

  • Clarificarea și extinderea utilizării sistemului e-Factura, inclusiv pentru persoane fizice
  • Simplificarea mecanismelor sistemului electronic de administrare a TVA în România

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

  • Menținerea scutirii de taxe pentru 300 de lei din salariul minim până la 1 iulie 2026
  • Prelungirea acordării voucherelor de energie în valoare de 50 de lei pe lună și în anul 2026
  • Menținerea criteriilor actuale pentru consumatorii vulnerabili
  • Asigurarea continuității Programului național „Masă sănătoasă” în școli

Sprijin pentru autoritățile publice locale

  • Acordarea de împrumuturi din Trezorerie, în valoare de 500 de milioane de lei, pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR
  • Fond de 200 de milioane de lei pentru sprijinirea sistemelor de termoficare
  • Măsuri tranzitorii care permit funcționarea autorităților locale până la adoptarea bugetului pe 2026

Combaterea evaziunii fiscale și reglementarea produselor accizabile

  • Centralizarea autorizării operatorilor din domeniul produselor accizabile la nivelul ANAF
  • Reintroducerea comisiei de autorizare pentru evaluarea riscurilor
  • Introducerea garanțiilor financiare pentru importatorii și distribuitorii de produse energetice”

În încheierea mesajului, Ilie bolojan spune că „executivul a adoptat o ordonanță care stabilește criterii de prioritizare a investițiilor finanțate în anul 2026” și anunță că „Ministerul Dezvoltării intră în anul 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi”.

„Prin aceste măsuri, Guvernul asigură un buget echilibrat în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală”, susține premierul.

