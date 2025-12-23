Live TV

„Ordonanța Trenuleț", în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și cu ajutorul pentru plata facturilor la energie

Bancnote de 100 lei.

Redactarea celebrei „Ordonanțe Trenuleț” a ajuns la final. Surse Digi24 spun că astăzi, 23 decembrie, ar urma să intre în ședința de Guvern și, dacă va avea toate avizele necesare, ar putea fi adoptată. Proiectul de Ordonanță de Urgență cu măsurile fiscale a fost pus în transparență decizională luni, 22 decembrie, pe site-ul Ministerului Finanțelor.

„Pentru anul 2026, venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliția de guvernare pornind de la lucruri concrete: taxe mai mici și reguli mai simple pentru mediul de business, sprijin financiar pentru angajații cu salarii mici, mai puțină birocrație în relația cu statul, reguli mai stricte privind cheltuirea banilor publici și măsuri ferme pentru combaterea evaziunii fiscale. Astfel, ne propunem să creăm un cadru fiscal mai stabil și mai predictibil pentru mediul de afaceri, care să stimuleze investițiile și dezvoltarea economică. În același timp, protejăm puterea de cumpărare a angajaților vulnerabili, reducem presiunile sociale generate de inflație și creștem eficiența și transparența utilizării fondurilor publice, inclusiv la nivelul companiilor de stat, contribuind la menținerea echilibrelor macroeconomice în beneficiul întregii economii și al societății românești”, a declarat Alexandru Nazare, conform comunicatului Ministerului Finanțelor.

Printre măsurile incluse în Ordonanța Trenuleț se numără și creșterea salariului brut: de la 4.050 de lei la 4.325 lei la data de 1 iulie 2026. Suma neimpozabilă de 300 de lei din prezent va fi mișcorată la 200 de lei la 1 iulie. 

Totodată, de la 1 iulie 2026, punctul de amendă va crește la 216,2 lei. În schimb, la 1 ianuarie, antreprenorii vor simți impozitul minim pentru cifra de afaceri, cel care va fi diminuat de la 1% la 0,5%.

În aceeași ordine de idei, subvențiile pentru partide vor fi micșorate cu 10%, comparativ cu nivelul din 2025. Scăderea va fi resimțită inclusiv de minorități. Suma forfetară pentru parlamentari ar urma să fie, de asemenea, diminuată cu 10% față de actualul nivel.

Referitor la salariile bugetarilor, acestea ar urma să rămănă înghețate pentru al doilea an consecutiv. Această înghețare va fi valabilă și pentru angajații companiilor de stat.

În schimb, ajutorul pentru plata facturilor la energia electrică pentru persoanele vulnerabile va fi prelungit, inclusiv în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026.

Alte măsuri incluse:

  • Aplicarea unei cote unice de 1 % la impozitul pe venit pentru microîntreprinderi

  • Impozitul pe construcții -  În contextul evaluării efectelor pe care impozitul pe construcții îl are asupra anumitor sectoare de activitate se propune abrogarea acestui impozit începând cu anul fiscal 2027/anul fiscal modificat care începe în anul 2027

  • Majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027 

  • Menţinerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025

  • Eliminarea impozitului pentru construcții („taxa pe stâlp”), începând cu anul 2027
  • Majorare dividende de la 10 la 16% începand cu 1 ianuarie 2026. Veniturile sub formă de dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026 se impozitează cu o cotă de 16% din suma acestora.

Sorin Grindeanu, înainte de ședința Coaliției: Ne interesează să vorbim de ordonanța „trenuleț”, de creșterea salariului minim

Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România

