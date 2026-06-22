La sfârșitul audierii din comisiile de specialitate ale Parlamentului, vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat luni, 22 iunie, că AUR este „partidul alături de care am semnat și votat o moțiune de cenzură” și a susținut că nu are „nicio problemă” ca Executivul din care face parte să fie votat de formațiunea condusă de George Simion.

Întrebat dacă AUR primește președinția Senatului, social-democratul propus ministru al Internelor a precizat că „în politică nimic nu este exclus”.

Marian Neacșu a subliniat că România se află de „două luni de zile în afara unei funcționalități guvernamentale” și a afirmat că este important ca țara să aibă un Executiv funcțional.

„Eu cred că în primul rând trebuie să avem un guvern, în al doilea rând să avem un guvern cu susținere parlamentară reală, pentru că altfel nu va funcționa”.

Întrebat de când a început PSD să negocieze cu AUR pentru susținerea Cabinetului Veștea, el a susținut: „De unde ați auzit că negociază? Nu cred că s-a negociat cu parlamentari AUR”. Totodată, Neacșu consideră „corect” ca Adrian Veștea să „discute cu toate partidele parlamentare”.

„Mie domnul Petrișor Peiu (n.red- liderul senatorilor AUR) mi se pare o persoană extrem de bine mobilată intelectual, care are cunoștințe extrem de consistente în zona economică. Câteva dintre ideile domniei sale eu chiar le apreciez”, a mai spus acesta.

Afirmația vine în contextul în care premierul desemnat se va întâlni cu președintele AUR, George Simion. „Îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români”, a scris Veștea pe Facebook, după ce Simion a cerut ca premierul desemnat să discute astăzi cu AUR dacă dorește voturile necesare învestirii.

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Editor : A.M.G.