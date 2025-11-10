Live TV

Nicuşor Dan, despre susținerea IMM-urilor: „O singură schimbare fiscală presupune săptămâni de muncă şi costuri de zeci de mii de euro”

Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Din articol
„Doar unul din trei antreprenori mai are încredere în viitorul economic al ţării” 45% dintre IMM-urile din România se autofinanţează

Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan. Mesajul preşedintelui la a 33-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România a fost citit de consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Pentru un IMM cu 10-20 de angajaţi, o singură schimbare fiscală poate însemna săptămâni de muncă şi costuri de zeci de mii de euro, a spus acesta.

El a afirmat că în România există peste 800.000 de întreprinderi mici şi mijlocii. Acestea reprezintă 99,7% din totalul companiilor active din ţara noastră. IMM-urile angajează 66% din forţa de muncă a sectorului privat şi generează 56% din valoarea adăugată brută a economiei noastre.

Când vorbim despre IMM-uri, nu vorbim despre un segment al economiei. Vorbim despre economia însăşi. Companiile pe care le celebrăm astăzi - câştigătorii acestui Top Naţional - sunt expresia a ceea ce pot realiza antreprenorii români când au viziune, curaj şi perseverenţă. Ele demonstrează că România poate produce valoare, inovaţie şi competitivitate, a arătat Burnete.

El a amintit că în ianuarie şi februarie, IMM România a realizat un studiu pe un eşantion de peste 1.000 de întreprinderi. Încrederea antreprenorilor în evoluţia economiei României a scăzut la 34,69%.

Doar unul din trei antreprenori mai are încredere în viitorul economic al ţării

Burnete a adăugat că în 2023, 61% dintre antreprenori credeau că economia va evolua bine iar în 2024, acest procent a scăzut la 50%.

Acum, în 2025, doar unul din trei antreprenori mai are încredere în viitorul economic al ţării. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că antreprenorii au devenit pesimişti. S-a întâmplat pentru că au întâmpinat, zi de zi, provocări concrete care i-au făcut să se întrebe: mai pot face planuri pe termen lung în România? Noi trebuie să ne asigurăm că răspunsul la această întrebare este mereu da!, a mai spus el.

O provocare este lipsa de predictibilitate fiscală, a evidenţiat consilierul prezidenţial.

Când aceste schimbări vin an de an, semestru de semestru, mesajul către antreprenor este clar: nu te baza pe nimic. Nu face planuri pe termen lung. Supravieţuieşte de la un trimestru la altul. Cum putem cere întreprinderilor româneşti să fie competitive la nivel european când nu le oferim predictibilitatea de care au nevoie pentru a planifica, a investi, a se dezvolta? Acest lucru trebuie să se schimbe şi am încredere că se va schimba treptat începând un buget realist pentru anul 2026, a mai arătat el.

Totodată, birocraţia nu afectează toate companiile în mod egal.

Marile companii au departamente întregi dedicate relaţiei cu administraţia. Pot angaja consultanţi, avocaţi, specialişti care să navigheze prin labirintul normelor şi procedurilor. IMM-urile nu au acest lux. Pentru un IMM, birocraţia înseamnă că proprietarul sau directorul - în loc să se concentreze pe produsul său, pe clienţi, pe inovaţie - petrece ore şi zile întregi alergând după acte, completând formulare, aşteptând aprobări, a detaliat Burnete.

45% dintre IMM-urile din România se autofinanţează

Totodată, a mai declarat că 45% dintre IMM-urile din România se autofinanţează, anume jumătate dintre antreprenorii români nu au acces adecvat la finanţare bancară sau la investiţii.

Când vedem aceste cifre, înţelegem că există o piaţă de capital subdezvoltată, o reticenţă bancară, o lipsă de instrumente de finanţare adaptate realităţii IMM-urilor. Şi aceasta este o problemă pe care o putem şi trebuie să o rezolvăm, a spus consilierul prezidenţial.

El a pledat, astfel, pentru un parteneriat autentic între stat şi mediul privat, anume când statul pregăteşte o modificare fiscală, trebuie să consulte mediul de afaceri.

Preşedintele nu cere să nu existe niciodată ajustări fiscale. Cere ca acestea să fie rare, justificate, comunicate din timp. Un antreprenor trebuie să ştie, la începutul unui ciclu de investiţii, care vor fi condiţiile fiscale pe durata acelui ciclu. Altfel, nu poate planifica. Parteneriatul înseamnă şi altceva: recunoaşterea că sectorul privat nu este doar un beneficiar de politici, ci şi un contributor la soluţii. Sectorul privat poate şi trebuie să fie parte din soluţie, a mai spus Burnete.

Companiile româneşti competitive care exportă, inovează, creează locuri de muncă bine plătite sunt soluţia pentru deficitul comercial, pentru creşterea veniturilor la buget, pentru competitivitatea europeană, a susţinut el.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
1
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
2
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
4
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
horatiu potra
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România...
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
octavian berceanu
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la...
Ultimele știri
Oana Țoiu, dupa adoptarea legii care face eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei infracțiune gravă: „România se ține de cuvânt”
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după ce fostul său partener de afaceri a fugit din țară pentru a scăpa de arest
Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă. SUA sunt și ele aproape în aceeași situație
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care modifică regimul ariilor naturale protejate. Cum își motivează președintele acest demers
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un actor important în industria de apărare
rafinaria petrotel lukoil
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide compania să transfere ar trebui să treacă de filtrul statului român
nicusor dan
Care este cel mai mare defect al președintelui. Consilier prezidențial: Nu are multe
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează atragerea de investiții în energie și apărare
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...