Nicușor Dan vede o „micuță zonă” în care statul funcționează, după ce vameșii au oprit un transport ilegal de arme la Albița

Foto: captură video DIICOT

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că faptul că un transport ilegal de muniție a fost găsit de vameșii români la granița cu Republica Moldova, „adică controlul a funcționat, înseamnă că pe o micuță zonă statul român funcționează”.

„Faptul că a fost găsit de vameșii români, adică controlul a funcționat, înseamnă că pe o micuță zonă statul român funcționează. Mai departe va fi o anchetă în relație cu partenerii noștri din Republica Moldova care va stabili”, a afirmat Nicușor Dan.

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit joi la Vama Leuşeni – Albiţa.

În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care a transmis vineri că a reținut un inculpat (cetățean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Acesta a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Șeful Serviciului Vamal din Republica Moldova, Radu Vrabie, a declarat joi că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română.

DIICOT arată că, din probele administrate a reieșit că inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

