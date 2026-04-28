Oana Gheorghiu califică moțiunea PSD-AUR drept „minciună”: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”

Vânzarea accelerată nu ocoleşte Bursa de Valori, ci se face prin Bursa de Valori şi a fost inclusă pe listă ca opţiune în cazul în care România nu reuşeşte restructurarea a trei companii, astfel încât să atingă jalonul din PNRR, a declarat marţi vicepremierul Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă.

Ea a respins criticile din moţiunea de cenzură depusă în Parlament de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE, care invocă vânzarea frauduloasă a averii statului.

„Este încă o dovadă a faptului că această moţiune este o minciună, pentru că aţi avut acces cu toţii la documente şi sper că le-aţi prezentat public la posturile dumneavoastră de televiziune aşa cum erau prezentate şi aşa cum scria o listă exploratorie, fără asumare politică, pusă pe masa discuţiei în mod transparent. Dacă voiam să vindem ceva, să ascundem ceva, nu cred că făceam public acest lucru. Vânzarea accelerată nu ocoleşte Bursa de Valori, se face prin Bursa de Valori şi a fost pusă pe listă ca opţiune în cazul în care nu reuşim restructurarea a trei companii astfel încât să ne atingem jalonul. Am făcut o analiză profesionistă alături de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) şi alături de toţii stakeholderii din piaţa de capital, astfel încât să avem mai multe variante şi să aducem banii acasă. Faptul că pentru o zonă politică acest lucru nu contează şi banii românilor nu contează şi au pus această moţiune, dacă au pus-o, eu n-am văzut-o, dar dacă aşa sună, se bazează pe o minciună, pentru că documentele sunt publice. Şi oamenii care vor să afle adevărul pot să-l afle foarte uşor. Sper ca oamenii să citească, pentru că era clar o listă exploratorie, precizată încă o dată, în mod transparent. Dar iată că transparenţa nu mai contează în România, ea este folosită ca instrument politic pentru a ne bate joc de ţara asta”, a precizat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă organizată de AMEPIP la Palatul Victoria.

În acelaşi context, jurnaliştii au întrebat dacă sunt avute în vedere vânzări de participaţii la companii strategice, precum Romaero sau Uzina Romarm de la Cugir.

„Eu sper că le cereţi să şi probeze aceste lucruri, pentru că ar fi bine să ajungem în ţara asta la o maturitate politică, la o onestitate şi la un discurs care să nu ducă în derizoriu nimic. Oamenii aceştia se luptă cu nişte instrumente economice sănătoase care aduc prosperitate. Şi am să vă spun ceva. Companiile de stat nelistate la bursă au acumulat în ultimii ani pierderi de 14 miliarde de lei. Companiile de stat listate la bursă au adus la buget anul trecut 8 miliarde de lei dividende. Judecaţi dumneavoastră şi judecaţi dumneavoastră această moţiune de cenzură dacă ea se bazează pe o minciună. E cu atât mai trist că se bazează pe o minciună şi că măcar nu-şi asumă faptul că vor să scoată de la guvernare oamenii care fac cu adevărat reformă. Pentru că, să nu uităm, nu s-au opus acestei guvernări atunci când s-a mărit TVA-ul, atunci când s-au mărit taxele, atunci când s-au redus anumite venituri. Ci se opun reformei. În momentul în care am ajuns să vedem ce se întâmplă în companiile de stat, în momentul în care am ajuns să aprindem lumina, iată s-au supărat. E trist”, a mai spus vicepremierul Oana Gheorghiu, în conferința organizată de AMEPIP la Palatul Victoria.

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă marţi la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

Moţiunea de cenzură este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, se arată în textul moţiunii de cenzură.

