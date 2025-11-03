Live TV

Orban critică PSD: Chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament este o demagogie. Să spună clar că nu îl mai vor premier

ludovic orban sustine un discurs
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Personal nu înțeleg, pentru că nu au logică atacurile PSD împotriva premierului Bolojan” „Ce nu le convine? Și așa e în avantajul PSD modul în care a fost făcută această coaliție”, se mai întreabă Orban

Ludovic Orban a declarat, luni la Digi24, că este o demagogie ceea ce face PSD cu privire la chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament să dea explicații despre decizia SUA privind redimensionarea trupelor SUA. Consilierul prezidențial a adăugat că social-democrații ar trebui să spună clar că nu îl mai vor șef al Executivului sau să depună moțiune de cenzură, nu „să practice acest stil de opoziție în interiorul guvernării”, care este „profund dăunător” și duce la rezultate negative în societate și pentru imaginea României.

„Putea să îl întrebe într-o ședință a coaliției ceea ce a întrebat public. Chemarea premierului și a reprezentanților Guvernului în Parlament este o procedură normală, atunci când Parlamentul consideră că există un subiect important și dorește să afle punctul de vedere sau soluțiile pe care le are premierul sau unui ministru este firesc, democratic și constituțional să cheme la raport premierul sau miniștrii”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat cum vede chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament de către PSD, pentru a explica decizia Statelor Unite, luni la Digi24.

„Mi se pare o demagogie pe care o poate sesiza orice om de bun simț”, a continuat fostul prim-ministru.

„Decizia de retragere a soldaților SUA nu are de-a face cu premierul Bolojan. Are de-a face cu un context general. Sigur, nu ne dorim această retragere, dar trebuie să luăm toate măsurile să asigurăm siguranța cetățenilor români și apărarea corectă a flancului estic, pe zona de sud-est. Să pui în cârca lui Bolojan de decizia Statelor Unite ale Americiii de a retrage militari din Europa centrală și de Est mi se pare mutl prea mult. Și este încă o dată, o probă de demagogie și o încercare jenantă de a-l responsabiliza pe premierul Bolojan cu o chestiune care nu este strict în responsabilitatea și în competența premierului”, a completat Orban.

„Personal nu înțeleg, pentru că nu au logică atacurile PSD împotriva premierului Bolojan”

Chestionat dacă atacurile PSD nu afectează imaginea de Guvern stabil al României, în contextul în care zilele acestea vine șeful NATO Mark Rutte în România, Ludovic Orban a răspuns: „Sigur că e greu de înțeles suita de atacuri care au fost declanșate de PSD împotriva premierului Bolojan. Personal nu înțeleg. Nu înțeleg, pentru că nu are logică. E posibil să își dorească schimbarea premierului, numai că aceasta nu este posibilă”.

„Premierul a fost investit de președinte, a primit mandatul de la președinte, după ce coaliția l-a propus, practic. Protocolul coaliției prevede asumarea mandarului de premier de către PNL, în perioada grea, în care trebuie luate măsuri impopulare, de corectare a gravelor deficite lăsate de guvernarea anterioară, urmând ca PSD să preia mandatul de premier în an electoral. Ce nu le convine? Mie personal nu mi s-a părut deloc o înțelegere corectă, să vină premierul PNL și să își asume răspunderea pe măsuri extrem de grele, care afectează negativ viața oamenilor, măsuri care duc la pierderi de popularitate și de încredere”, a mai explicat consilierul prezidențial.

„Ce nu le convine? Și așa e în avantajul PSD modul în care a fost făcută această coaliție”, se mai întreabă Orban

Ludovic Orban se mai întreabă ce nu le convine social-democraților.

„Și așa e în avantajul PSD modul în care a fost făcută această coaliție, dar ei pare că nu sunt mulțumiți nici măcar cu acest avantaj strategic pe care și l-au creat la negocierea formării coaliției.

„Dacă își doresc să îl dea jos pe Bolojan, chiar trebuie să o spună foarte limpede: «noi nu mai vrem să stăm la guvernare cu Ilie Bolojan premier»”, a mai spus el.

„Să își facă frumușel bagajele, să plece din guvernare sau dacă nu vrea să plece din guvernare, să depună moțiune de cenzură. Să practice acest stil de opoziție în interiorul guvernării, să blocheze decizii extrem de importante și chiar indispensabile pentru a reechilibra bugetul, să facă jocul ăsta în care practic l-au transformat pe Bolojan în țintă vie, este profund dăunător și nu duce la niciun rezultat. Ba nu, duce la rezultate negative pentru societatea românească și pentru percepția României în plan extern”, a conchis Orban.

PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, însă acesta nu s-a dus și a solicitat reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”. Și AUR solicitase ca Bolojan să vină în acest plen.

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni, despre venirea lui Ilie Bolojan în plen, amânată de şeful Executivului, din cauza programului, că în acest moment, colegii lui de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul prim-ministrului, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, va veni.

